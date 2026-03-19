Equinoccio de primavera en San Francisco: 6 lugares mágicos para renovar tu energía

En solo horas inicia el equinoccio de la primavera, un evento astronómico que en latín se denomina æquinoctium, cuyo significado es “noche igual”. Este fenómeno sucede únicamente dos veces al año: durante la transición a la primavera y al otoño. En Estados Unidos, y particularmente en ciudades como San Francisco, es tradicional realizar ceremonias para conectar con la naturaleza y agradecer al universo, buscando el equilibrio perfecto entre las energías del sol y la luna.

¿Qué ocurre durante el equinoccio?

Es el momento preciso en que el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador terrestre. Gracias a esto, los días y las noches tienen la misma duración en todo el mundo: exactamente doce horas. Este equilibrio ocurre porque la Tierra recibe la luz solar de manera uniforme, produciendo un fenómeno fascinante llamado "anulación de la inclinación".

6 lugares en San Francisco para recibir la primavera

Alchemy Springs & Sauna Garden (Equinox Portal): Este santuario urbano en Post St. es ideal para una Ceremonia de Cacao, Meditación y Baño de Sonido. La facilitadora Maryzelle integra medicina ancestral con raíces de El Salvador.

Lands End Labyrinth: Ubicado sobre los acantilados con vistas majestuosas al Golden Gate, este laberinto de piedra es el sitio por excelencia para caminatas meditativas. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas facilita una desconexión total del ruido urbano.

Se abre el portal 6/6 y así puedes aprovechar la energía abominable que habrá a tu alrededor|Marcin Wiklik/Getty Images

Baker Beach: El destino tradicional para observar el atardecer del equinoccio. Sus vistas despejadas la convierten en el lugar perfecto para meditaciones privadas de agradecimiento a la tierra y al mar.

Mount Davidson Park: Como el punto natural más alto de la ciudad, su bosque de eucaliptos ofrece aire puro y una paz absoluta. Es un rincón privilegiado para observar cómo la luz solar baña la ciudad de manera uniforme.

Grace Cathedral: Situada en lo alto de Nob Hill, sus dos laberintos (uno interior y otro exterior) están abiertos al público. Caminar por sus senderos es una forma simbólica y poderosa de reflexionar sobre los nuevos comienzos y dejar atrás el invierno.

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