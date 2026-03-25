El color de uñas que Carolina Herrera recomienda para lucir elegante este verano

La diseñadora Carolina Herrera ha dejado claro que la elegancia está en los detalles, y la manicura es uno de ellos. Frente a tendencias cargadas de colores intensos, su recomendación apunta a un estilo más discreto, donde el color de uñas elegante para verano se convierte en un elemento clave para proyectar una imagen sofisticada y cuidada.

Su apuesta principal es el color nude en uñas, un tono que se adapta al color natural de la piel y que permite lograr unas manos elegantes en verano sin esfuerzo. Este tipo de manicura no solo estiliza visualmente, sino que también aporta una sensación de limpieza y equilibrio que funciona tanto en looks formales como en el día a día.

Otros tonos elegantes que también recomienda la diseñadora

Además del nude, la diseñadora también respalda tonos suaves dentro de la misma línea, como el rosa pálido, blanco translúcido o tonos melocotón, todos ideales para mantener una estética minimalista.

Estos colores funcionan como una extensión del estilo clásico que caracteriza a Carolina Herrera. Son discretos, refinados y fáciles de combinar, lo que los convierte en una opción segura para quienes buscan elegancia sin complicaciones.

Cómo lograr unas manos elegantes este verano

Más allá de la recomendación de Carolina Herrera, el verano también llega con una paleta mucho más amplia de tonos que están dominando las tendencias de belleza en EE.UU. y Europa. Este año, los expertos en moda coinciden en que se impone una estética más fresca, natural y luminosa, donde los colores suaves siguen siendo protagonistas, pero con algunos toques más atrevidos.

Por eso, sigue creciendo la tendencia de las uñas cortas y naturales, con acabados brillantes o efecto “glossy”, que refuerzan la idea de una belleza simple y saludable. En este contexto, la recomendación de Carolina Herrera sobre tonos nude y neutros encaja perfectamente dentro de una tendencia global que apuesta por la elegancia sin esfuerzo.

En conjunto, el verano 2026 se define por una mezcla entre lo clásico y lo moderno: desde los tonos discretos que nunca fallan hasta colores más vibrantes que buscan destacar.