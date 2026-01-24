De alfombra roja: El shampoo de Jennifer Lopez y Dakota Johnson que te dejará el pelo hidratado

Para figuras como Jennifer Lopez y Dakota Johnson, mantener una melena saludable bajo los focos de Hollywood requiere fórmulas de alto rendimiento. Sin embargo, los expertos advierten que el secreto no está solo en la marca, sino en la salud del "jardín" donde crece el pelo: el cuero cabelludo. Es por esa razón que las celebridades son muy cuidadosas con el shampoo que eligen.

¿Cuáles son los favoritos de la alfombra roja?

Si se busca reparar daños por coloración o fortalecer la fibra capilar, estas son las opciones que los estilistas de élite mantienen en los tocadores de las estrellas:

Olaplex (Nº4 Bond Maintenance): Enfocado en la reparación de enlaces y la fuerza del pelo. Es el producto de confianza para Dakota Johnson y Jennifer Lopez.

Kérastase (Génesis / Densifique): Proporciona nutrición y una acción anticaída profesional. Es la marca elegida por Emily Ratajkowski.



Kevin Murphy (Young Again Wash): Destaca por su reconstrucción con ingredientes premium y es un estándar en el uso de pasarelas internacionales.

Bumble & Bumble (Prêt-à-Powder): Un champú en seco esencial para aportar volumen y textura inmediata, utilizado frecuentemente por Emily Ratajkowski.

Para quienes buscan resultados profesionales con presupuestos más ajustados, opciones de supermercado como L'Oréal Elvive Glycolic Gloss y Pantene Pro-V Miracles se mantienen como recomendaciones sólidas para el mantenimiento diario.

¿Por qué las celebridades cuidan tanto su pelo?

Uno de los problemas más comunes reportados por los estilistas de celebridades, como Vito Esposito (quien ha trabajado con Britney Spears y Nicky Hilton), es la falta de paciencia de los clientes. "Todos quieren magia inmediata", comenta Esposito, pero recalca que, si las raíces no están sanas, nada crecerá.

Según la doctora Yael Halaas, experta en restauración capilar, el proceso es biológico y lento: la caída suele disminuir en el primer mes, pero el crecimiento real solo es visible tras seis meses de uso constante.

¿Cuáles son los ingredientes esenciales para estimular el crecimiento de pelo?

Biotina y cafeína: Actúan como un "espresso" matutino para los folículos.

Aceites esenciales: Romero, jengibre y menta para mejorar la circulación.

Proteínas de lupino y queratina: Para fortalecer la estructura existente.

Recomendaciones de expertos para 2026

Basado en las consultas con siete especialistas del sector, estos son los productos que realmente valen la inversión este año:

Nutrafol Women’s Hair Serum ($49): Recomendado por Jerome Lordet por su textura ligera y péptidos de musgo irlandés.

Vegamour Gro Hair Serum ($64): La opción no grasa favorita de los expertos para uso diario.

Cécred Restoring Hair & Edge Drops ($56): La nueva apuesta de la marca de Beyoncé para proteger los bordes y áreas delicadas.

Davines Energizing Seasonal Superactive ($50): Un tónico con cafeína ideal para estimular folículos perezosos.