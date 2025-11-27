El grave delito que le imputan a Grupo Firme tras su show en Baja California Sur

El grupo musical Grupo Firme enfrenta una investigación en México por presuntamente “desafiar” a las autoridades durante un concierto en La Paz, Baja California Sur, el pasado 22 de noviembre de 2025. El hecho se viralizó en redes sociales luego de que circulara un video en el que el público insistía en que Eduin Caz, vocalista de la agrupación, interpretara el polémico tema “Se fue la pantera”.

El momento del concierto

En el clip difundido, Caz se dirige a los asistentes: “¿Oficial se puede cantar la ‘Pantera’ aquí? La autoridad dice que no y yo hago caso. Pero tenemos muchas más canciones para amanecernos”. Aunque inicialmente se negó, la presión del público lo llevó a iniciar los primeros acordes del tema.

El cantante, de 31 años, agregó: “Déjame la pienso… Ya, ya la voy a pensar… Ya no les dije que no, espérenme tantito. ¡Ya ni modo!, pues si nos apagan el concierto a ¡chin a su madre!”*.

Investigación por apología del delito

De acuerdo con el portal N+, las autoridades locales iniciaron una investigación por el delito de apología del delito. La denuncia, presentada ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, señala que la canción escrita por Manuel Rodelo hace referencia a Dámaso López Núñez “El Licenciado”, identificado como narcotraficante del Cártel de Sinaloa.

La presidenta municipal Milena Quiroga Romero expresó que colaborará si la Fiscalía lo solicita, ya que su gestión busca combatir la violencia: “Lamentablemente, con los narcocorridos se siembran otras semillas (…) lo que se dice genera algo, y más con quienes son vulnerables, que son las infancias”.

Antecedentes de Grupo Firme

No es la primera vez que la agrupación se ve envuelta en polémicas relacionadas con corridos. En abril de 2025, Eduin Caz anunció que dejarían de interpretar corridos “ficticios” en sus conciertos tras un incidente con Los Alegres del Barranco, quienes aparecieron en fotografías junto a un presunto narcotraficante.

En aquella ocasión, Caz declaró: “Los pocos corridos ficticios que tenemos ya no se tocarán a partir de este fin de semana en adelante. Ánimo, los amo. Nos ha ido muy bien cantándole al amor y no tenemos por qué cambiarlo”.

El vocalista también defendió la línea artística del grupo: “La música es amplia. Hay canciones para amar, para sufrir, para reclamar... todos los géneros tienen un lugar, pero nosotros elegimos uno distinto (…) Nosotros vamos por el amor, el desamor, la fiesta... cosas que vivimos todos”.

Debate en redes sociales

Mientras algunos defienden la libertad artística de Grupo Firme, otros consideran que este tipo de canciones promueven la violencia y normalizan ambientes delictivos.