¿Quién es el misterioso hombre que cenó con Karol G en su restaurante en Medellín’

Karol G , conocida mundialmente como "La Bichota", es nuevamente tendencia global tras una serie de apariciones que confirman su nueva etapa: la soltería. Luego de que medios como TMZ confirmaran que la relación entre la cantante y Feid llegó a su fin, la paisa decidió celebrar su libertad en el lugar donde más cómoda se siente: su ciudad y con su gente. Pero, ¿quién era el chico que estaba a su lado para celebrar?

La euforia comenzó en el estadio Atanasio Girardot, donde Karol G subió a la tarima como invitada de Bad Bunny para interpretar "Ahora me llama". No obstante, lo que más resonó entre los asistentes fue el énfasis que puso en la letra: "Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda".

¿Dónde fue la romántica cena de Karol G?

Tras el concierto, la artista se dirigió a su restaurante "Carolina", ubicado en Medellín. El establecimiento, liderado por el chef Emilio Valencia y que ofrece una propuesta gourmet de comida latina con platos que van desde los $20,000 hasta los $169,000 pesos, fue el escenario de un gesto inigualable.

Visiblemente alegre y elegante, la intérprete de "Provenza" decidió cubrir los gastos de todos los comensales presentes. Según fuentes cercanas a la cantante, Karol G pagó la cuenta de aproximadamente 150 personas, una cifra que rondó los 30 millones de pesos colombianos (cerca de $7,500 dólares).

Daiky Gamboa: ¿Quién es el hombre tras la "misteriosa" reaparición?

La viralización de los videos en el restaurante desató rumores sobre un "misterioso hombre" que acompañaba a la cantante mientras disfrutaba de la cena, alimentando especulaciones de un nuevo romance. Sin embargo, para quienes conocen el círculo íntimo de la artista, la identidad del acompañante no es ningún secreto: se trata de Daiky Gamboa, su mejor amigo.

Nacido en Medellín, Gamboa es mucho más que un influenciador con millones de seguidores. Es el mejor amigo, estilista y, en muchas ocasiones, director creativo de Karol G. Su relación es de larga data y ha sobrevivido a las críticas de quienes lo acusan de aprovecharse de la fama de "La Bichota". En esta ocasión, Daiky fue el anfitrión de una celebración a la que luego se unieron Arcángel y Ryan Castro, terminando en una fiesta improvisada en las calles del barrio Pedregal y que se volvió viral en redes sociales.

Aunque ni Karol G ni Feid han emitido un comunicado oficial sobre su ruptura, las señales de soltería de la cantante son innegables.