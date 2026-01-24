Karol G y Feid: La RAZÓN que habría sido el detonante de la ruptura

Feid y Karol G, cuya historia comenzó como una colaboración profesional en 2021 con el tema "Friki" y se transformó en una de las historias de amor más sólidas del género urbano, han llegado al final de su relación. Tras la confirmación de la ruptura por parte de TMZ, la periodista Tanya Charry afirmó que fue el propio Feid quien inició la conversación sobre la ruptura. Aunque ambos comprendían las exigencias de sus carreras, el distanciamiento se volvió insostenible.

¿Por qué la distancia acabó con la relación de Feid y Karol G?

Rumbos distintos: Mientras Karol G ha pasado meses en Estados Unidos preparándose para hitos como su presentación en Coachella, Feid habría expresado el deseo de tener una compañera más presente, sin querer por ello frenar el ascenso meteórico de la colombiana.

“Ella incluso había dicho que ellos entendían un poco la carrera del otro y por eso no se podían ver mucho, pero esto pudo haber sido lo que ocasionó la ruptura definitiva, que incluso los rumores venían desde hace mucho tiempo”, dijo la periodista.

Karol G decidió mostrar su agradecimiento y emociones por medio de su nueva canción|X/@laticonicaa

Acuerdo mutuo: La ruptura se dio en buenos términos. “El acuerdo fue claro: terminamos y seguimos nuestras vidas y si en el camino nos encontramos, podemos volver”, comentó Tanya Charry.

Evitando rumores de infidelidad: La confirmación de la noticia a través de sus publicistas tendría como objetivo proteger la imagen de ambos, dado que Feid ya estaría comenzando a conocer a otras personas y no desean que se malinterprete como una traición.

“Aparentemente ellos, por medio de sus publicistas, y saben que muchos artistas lo hacen, filtran la confirmación de su ruptura. Esto lo habrían hecho porque Feid sigue su vida y ha estado saliendo o conociendo a otras personas y no quieren que se vean como infieles”, comentó.

¿Cómo empezó la historia de amor de Feid y Karol G?

La relación, que se confirmó públicamente en junio de 2023 cuando caminaron de la mano en el Kaseya Center de Miami, dejó momentos memorables en la cultura pop:

Gala de los Latin GRAMMY 2024: Donde derrocharon complicidad frente a las cámaras.

Deseos de maternidad: En diversas entrevistas, "La Bichota" admitió que el momento de formar una familia se sentía cerca, un sueño que ahora parece quedar en pausa mientras se enfoca en su evolución profesional.

El nuevo capítulo de Karol G: Embajadora Global de Reebok

Lejos de detenerse por la situación personal, Karol G ha demostrado por qué es una de las figuras más influyentes de la industria. Coincidiendo con el anuncio de su soltería, la ganadora del GRAMMY anunció una alianza multianual con Reebok.

Esta colaboración busca conectar la herencia de la marca con la autenticidad y el estilo de las nuevas generaciones. "He usado Reebok desde que tengo memoria... se siente como un momento de círculo completo" , expresó la artista en un comunicado.