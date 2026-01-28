“La Reina del Flow” confirma el estreno de los nuevos capítulos de la tercera temporada

Luego de cinco años de espera, la producción colombiana más exitosa de los últimos tiempos volvió a su trono. "La Reina del Flow 3" ya es una realidad en las pantallas de Estados Unidos, marcando un hito en la audiencia de Netflix y Caracol TV desde su lanzamiento de la primera parte el pasado 14 de enero.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido SÍ incluye spoilers!

Spoilers

Spoilers

La trama, que durante años mantuvo en vilo a millones con la accidentada historia de amor y venganza entre Yeimy Montoya y Charly Flow, regresó con un giro que dejó a los fanáticos en shock. Con la supuesta muerte de Yeimy y la aparición de nuevos enemigos, la serie se posiciona nuevamente como el fenómeno del año.

💥👀 No sabes si llorar o gritar… Yeimy desaparecida y nadie sabe dónde está 😱🔥 Este capítulo es un infarto total #LaReinaDelFlow #LaReinaDelFlow3 pic.twitter.com/iJ7ZtCsOtx — La Reina del Flow (@LRDF_Oficial) January 15, 2026

¿Cuándo salen los nuevos capítulos en Netflix?

Para los seguidores en Estados Unidos que ya se acabaron la primera tanda de 19 episodios, la espera para continuar el maratón está a punto de terminar. La plataforma optó por un estreno escalonado para mantener la expectativa al máximo.

El calendario de lanzamientos para la tercera temporada queda definido de la siguiente manera:

Primera parte: Los episodios 1 al 19 ya están disponibles (estrenados en enero).

Segunda parte: Una nueva tanda de 21 capítulos estará en el catálogo el próximo 9 de febrero. En este bloque, los fans verán del episodio 20 al 40.

Tercera parte, y última: Se espera que el desenlace de la temporada, del capítulo 41 al 64, llegue a la plataforma entre el 9 y 10 de marzo.

¿Qué está pasando con Yeimy y Charly en “La Reina del Flow”?

La narrativa de esta tercera entrega es descrita por muchos como un "reinicio oscuro". La temporada comienza con la noticia de que Yeimy Montoya murió en un accidente de helicóptero, dejando a Charly Flow devastado y a cargo de su hija recién nacida, Alma. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja: "La Reina" está viva en la selva, pero perdió la memoria.

Mientras tanto, en Medellín, el imperio de Soul and Bass tambalea. Mike Rivera, el gran antagonista, continúa moviendo hilos desde la cárcel para destruir todo el “flow” del estudio, mientras que un nuevo personaje, Sky, irrumpió en la vida de Charly, generando una química que amenaza con cambiar el rumbo de la historia si Yeimy no recupera sus recuerdos a tiempo.

¿Habrá temporada 4 de “La Reina del Flow”?

Con un total de 64 episodios confirmados para esta tercera entrega —una cifra menor a los 89 de la segunda temporada—, los rumores sobre una cuarta parte ya circulan con fuerza. Aunque los actores Juan Manuel Restrepo (Erik) y Juan Palau (Drama Key) se han mostrado prudentes, no cierran la puerta.

"Es una historia que tiene multiversos. Podrían pasar mil cosas a través de otros personajes", declaró Palau recientemente. Por ahora, el 9 de febrero es la fecha marcada en rojo para los latinos que no quieren perderse ni un solo “beat” de este drama urbano.