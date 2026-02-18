Estados Unidos: 4 razones para CONOCER este pueblo playero en Florida

Aunque la mayoría de las personas viaja a Florida en busca de un plan de soltero, vida nocturna en Miami o unas vacaciones familiares en parques temáticos, el "Estado del Sol" guarda secretos que pocos conocen. Florida tiene un rincón escondido ideal para los surfistas y donde las celebridades se escapan para buscar una tranquilidad genuina. New Smyrna Beach le encantará: una comunidad costera vibrante en plena costa atlántica que mantiene el espíritu auténtico de la antigua Florida.

¿Por qué pasear por la Avenida Flagler de New Smyrna Beach?

Flagler Avenue es la arteria principal de New Smyrna Beach. Aunque solo abarca cinco cuadras que conectan el Canal Intracostero con el Océano Atlántico, está repleta de tiendas boutique, galerías de arte y restaurantes con terrazas. La avenida lleva el nombre de Henry Flagler, el magnate ferroviario considerado el padre fundador de la costa este de Florida.

4 razones para conocer New Smyrna Beach

La capital del arte

Para los amantes de la cultura, este pueblo es una revelación. El festival IMAGES: A Festival For The Arts celebró su 50.º aniversario en enero de 2026, consolidándose como uno de los eventos de bellas artes más importantes del sureste de EE. UU.

Pero el arte no es solo estacional; en The Hub on Canal, los visitantes pueden ver a más de 70 artistas trabajando en vivo en cerámica, fotografía y vidrio, transformando la visita en una experiencia educativa y dinámica.

¿Por qué visitar las playas de New Smyrna Beach en Florida?

La característica definitiva de New Smyrna Beach son sus playas. Con kilómetros de arena compacta, es uno de los pocos lugares donde todavía está permitido conducir el vehículo por la playa, una tradición floridana que facilita días enteros de picnic frente a las olas.

Además, su ubicación estratégica ofrece un regalo visual inigualable: es común poder ver el lanzamiento de cohetes desde el cercano Centro Espacial Kennedy mientras se camina por la orilla o se rema en un kayak. Es el lugar donde la naturaleza y la tecnología espacial se encuentran en el horizonte.

Ideal para surfistas

Considerada una de las mejores ciudades para surfistas en el mundo por publicaciones especializadas, New Smyrna ofrece olas consistentes durante todo el año. Ya sea en el área de Ponce de León Inlet para los más experimentados o en zonas más tranquilas para principiantes, el espíritu del surf impregna cada rincón del pueblo.

Cenas en las copas de los árboles

La oferta culinaria va más allá de lo convencional. Norwood’s Restaurant & Treehouse Bar es un destino en sí mismo; se trata de un restaurante romántico construido literalmente entre las copas de los árboles, decorado con luces centelleantes que crean un ambiente de cuento de hadas.

