¡SIN DESAYUNO! Lista de hoteles en Estados Unidos que podrían no ofrecerlo

Entre las décadas de 1980 y 1990, la industria hotelera experimentó un auge sin precedentes gracias a una estrategia infalible: la inclusión del desayuno caliente gratuito. Cadenas emblemáticas como Holiday Inn o Hampton Inn se abarrotaban cada mañana con familias y parejas preparando sus propios waffles o disfrutando de un café recién hecho.

Para la mayoría de los viajeros, el atractivo de explorar nuevos destinos siempre ha estado ligado a esa parte "gratis" de la experiencia. Sin embargo, en este 2026, la economía estadounidense arroja señales claras de que este beneficio está por expirar.

Estados Unidos: ¿Cuáles son los hoteles donde no hay desayuno gratis?

La presión económica ha llevado a los hoteles a tomar medidas drásticas, eliminando desde pequeños jabones individuales hasta puertas de baño para ahorrar en mantenimiento y construcción.

Según reseña CNBC, la tendencia de recortes ha llegado al plato: el año pasado, Hyatt Place eliminó el desayuno gratuito en 40 de sus propiedades. Por su parte, Holiday Inn (propiedad de IHG) ha comenzado a ofrecer menús con selecciones mínimas, todo bajo la premisa de reducir costos operativos y evitar el desperdicio de alimentos.

¿Por qué los hoteles recortan los gastos?

Gary Leff, experto detrás del influyente blog de viajes View from the Wing, advierte que esta transformación es profunda: “Esto va mucho más allá de los desayunos, abarcando aspectos como el servicio de limpieza —con menos frecuencia y menos exhaustivo—, la venta de artículos de tocador a granel y la eliminación de productos como los despertadores en las habitaciones”.

The St. Regis Macao ya no ofrece desayuno

Un ejemplo notable es The St. Regis Macao, que eliminó el desayuno gratuito para sus miembros Platinum, Titanium y Ambassador a partir de marzo de 2025, sustituyéndolo por simples descuentos o puntos de bonificación. Anthony Capuano, director ejecutivo de Marriott International, reconoce que existen “dificultades económicas y cierta incertidumbre”, aunque confía en que el consumidor seguirá priorizando las experiencias de viaje pese a los recortes.

Esta decisión choca frontalmente con los hábitos de los huéspedes. Según el Estudio de Satisfacción de Huéspedes Hoteleros de JD Power North America de 2026, el 78 por ciento de los estadounidenses desayuna en el hotel donde se hospeda. La desconexión entre lo que el cliente espera y lo que el hotel ofrece hoy está en su punto más crítico.

