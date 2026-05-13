4 ideas para decorar un pasillo largo y estrecho con estilo aesthetic

El estilo aesthetic parece haberse adueñado de todo lo que nos rodea y puede modificarse. La búsqueda de una estética visual armoniosa, cohesiva y atractiva provoca sensaciones que parecen gustarles a todos y por eso su auge.

El mensaje de José Manuel Figueroa a Maribel Guardia

En los hogares, cada vez son más las personas que se inclinan por el estilo aesthetic para transformar los espacios de su hogar o trabajo, aunque algunos lo hacen a menor escala y se enfocan en algunos mobiliarios.

Decoración de pasillos

Si nos centramos en el interior del hogar, los ambientes para diseñar y decorar abundan por lo que las ideas para hacerlo también deben estar presentes en buen número. En este punto, un pasillo puede convertirse en un reto debido a sus dimensiones y la falta de luz natural, pero nada es imposible.

Muchas veces, con un par de detalles bien integrados, un pasillo puede pasar a ser una extensión con carácter de nuestro hogar.

Un pasillo con estilo aesthetic

Es por todo lo señalado anteriormente que la Inteligencia Artificial (Gemini) fue consultada sobre la decoración de pasillos, sobre todo aquellos que son largos y estrechos. Como punto clave se le pidió que respondiera en torno al estilo aesthetic y su respuesta no se hizo esperar.

“Decorar un pasillo largo y estrecho puede ser un desafío, pero el estilo aesthetic es ideal para estos espacios porque se basa en la armonía visual y la creación de ‘momentos’ fotogénicos”, expresó Gemini y detalló cuatro ideas para transformar ese rincón:

Galería minimalista con "Grid Layout": En lugar de colgar cuadros al azar, utiliza marcos idénticos (preferiblemente de madera clara o blancos) en una cuadrícula perfecta de 2x2 o 3x3.



El toque aesthetic: Usa láminas de arte lineal, fotografías en blanco y negro o flores prensadas. Mantener la paleta de colores neutra evita que el pasillo se sienta "encerrado".

Iluminación con tiras LED y espejos orgánicos: Coloca una tira de luces LED de tono cálido en la unión del techo con la pared o detrás de un espejo de formas irregulares (estilo wavy o amoeba).



Por qué funciona: Los espejos expanden visualmente el ancho del pasillo, y la luz indirecta elimina las sombras duras de los pasillos cerrados, dándoles una atmósfera etérea y moderna.

El camino de texturas: Utiliza una alfombra tipo runner extralarga que cubra casi todo el largo del pasillo. Busca texturas como el yute para un estilo boho-aesthetic o patrones geométricos suaves.



El detalle: Acompaña la alfombra con una pequeña repisa flotante muy delgada (tipo cuadro) donde puedas colocar una sola vela aromática, un libro de arte y una planta que cuelgue, como un potus.

Pared de acento con molduras o color block: Pinta la pared del fondo del pasillo de un color más oscuro (como un terracota suave o verde oliva) para crear profundidad. Otra opción es instalar molduras decorativas (boiserie) solo en la mitad inferior de las paredes laterales.

