¿Cuántos récords ha logrado Bad Bunny con su gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour”?

El fenómeno de Bad Bunny ha alcanzado una dimensión que desafía cualquier lógica comercial previa en la música en español. Con el arranque de su ambiciosa gira mundial “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, el cantante no solo está llenando estadios, sino que está reescribiendo los libros de contabilidad de la industria en vivo. Según datos de Billboard Boxscore, la gira ya ha establecido hitos históricos en Latinoamérica, marcando el preludio de lo que será su presentación en el Super Bowl LX el próximo 8 de febrero.

En apenas sus primeras 12 presentaciones, Benito Martínez Ocasio ha logrado una recaudación estratosférica de $107 millones de dólares, vendiendo un total de 697,000 boletos. Pero más allá de la cifra global, son los récords locales los que demuestran su dominio absoluto del mercado.

¿Por qué México es tan importante para Bad Bunny?

El paso de Bad Bunny por la Ciudad de México ha sido, sencillamente, un terremoto financiero. Con ocho conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, el puertorriqueño generó ingresos por $86.7 millones de dólares.

Este logro lo convierte en el primer artista en la historia de este recinto (con 344 eventos realizados) en alcanzar ingresos de ocho dígitos por cada presentación. Aunque la colombiana Shakira mantiene el récord de más boletos vendidos en dicho estadio con su gira de 2025, Bad Bunny ostenta ahora la mayor recaudación monetaria, consolidando el valor de su marca personal en el mercado mexicano.

¿Por qué la gira de Bad Bunny conquista Latinoamérica?

La gira también ha dejado una estela de récords en otras paradas clave:

República Dominicana: Los dos conciertos en el Estadio Olímpico de Santo Domingo recaudaron $7.9 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada en la historia de este recinto.

Costa Rica: En el Estadio Nacional de San José, Bad Bunny fijó un nuevo estándar de taquilla al generar $12.4 millones de dólares con 115,000 entradas vendidas.

Este tour es especialmente ambicioso al incluir, por primera vez en la carrera del artista, paradas en mercados tradicionalmente complejos para el género urbano como Japón, Australia y Brasil.

Fiesta de Arcángel: ¿Bad Bunny asistió?

A pesar de la exigente agenda de una gira que abarca 19 países, Bad Bunny hizo una pausa tras sus conciertos en Chile para asistir a un evento personal de gran peso: la celebración de los 20 años de carrera de Arcángel.

En una gala de etiqueta, Benito rindió tributo a su mentor, calificándolo como "el artista más importante del género" por su aporte más allá de los éxitos radiales. Este gesto de lealtad ocurre justo antes de que el artista se concentre en los ensayos finales para el Super Bowl LX, donde hará historia al ser el primer artista puertorriqueño en realizar el espectáculo de medio tiempo íntegramente en español.