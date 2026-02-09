VIDEO: Shakira sufre APARATOSA CAÍDA en concierto de El Salvador

Shakira inició su esperada residencia en El Salvador con un momento que paralizó los corazones de miles de asistentes: una preocupante caída en pleno escenario. Sin embargo, más allá del susto, lo que realmente encendió las redes sociales fue el estilo y resiliencia de la barranquillera al levantarse tras el fuerte impacto. Durante su actuación en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, el público fue testigo directo del accidente, un suceso que los fanáticos no tardaron en atribuir a la “mala energía” de su pasado.

¿Shakira se cayó en El Salvador?

En una presentación visualmente imponente, cargada de luces neón, diamantes y la energía eléctrica que define a la intérprete de “Puntería”, todo parecía marchar a la perfección. Shakira interpretaba el clásico “Si te Vas” cuando, al desplazarse con su fuerza característica hacia el costado izquierdo del escenario, un mal movimiento la hizo perder el equilibrio. La cantante se deslizó y golpeó su cuerpo del lado derecho contra la tarima con un sonido seco que provocó un silencio sepulcral en el estadio. La angustia se apoderó de los presentes; algunos fanáticos gritaron de terror mientras su guitarrista observaba la escena completamente atónito.

¿Qué hizo Shakira cuando se cayó en el escenario de El Salvador?

Sin esperar ayuda de su equipo de seguridad, la barranquillera se levantó por sus propios medios, provocando que el estadio estallara en un aplauso unísono. Con una sonrisa inquebrantable, tomó el micrófono y soltó un escueto pero tranquilizador: “Ok”. Acto seguido, haciendo gala de su humor característico, exclamó: “¡Qué caída!”.

Shakira no solo continuó con el repertorio mostrando una disciplina férrea y respeto absoluto por su público, sino que reafirmó una de sus frases más potentes:

“De las caídas nadie se salva, nadie. Lo que sí sé es que nosotras, cada vez que nos caemos nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más resilientes”.

¿Culpa de Piqué? Esto dijeron los fanáticos en redes sociales

Tras finalizar el evento, se confirmó que la artista no sufrió lesiones de gravedad y se encuentra en perfectas condiciones para culminar su exitosa residencia en el país centroamericano.

Cientos de usuarios aseguraron en plataformas como X y TikTok que el tropiezo fue producto de fuerzas externas. “La mala vibra era de Piqué”, comentaba un seguidor, mientras que otro usuario fue más allá afirmando que el exfutbolista “le hizo ojo” a la cantante para empañar su gran noche en El Salvador.

