¿Shakira es la CULPABLE? Gerard Piqué reaparece drásticamente CAMBIADO

Gerard Piqué volvió situarse en el centro de la polémica. El ex defensa del FC Barcelona es tendencia luego de que publicara una serie de imágenes en sus redes sociales mostrando diferentes ámbitos de su vida cotidiana. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de los usuarios fue su evidente transformación física. En una de las fotografías más comentadas, se le observa al ex futbolista durante una visita gastronómica junto a su novia, Clara Chía, desatando una ola de teorías. Los fanáticos no tardaron en comparar su estado actual con el de años anteriores, alegando que Shakira “no lo tenía así”.

Este sorprendente cambio de imagen dejó atónitos a los seguidores, quienes inundaron sus perfiles con mensajes de asombro y especulación. La instantánea fue captada en el prestigioso restaurante Pairal , en Castellón, donde Piqué posaba sonriente junto a Juan Antonio Zafra, propietario del establecimiento. La delgadez del catalán se hizo tan evidente que las comparaciones con su etapa de deportista de élite resultaron inevitables.

¿Por qué Gerard Piqué está tan delgado?

Fue el propio Zafra quien, de manera involuntaria, dio pistas clave sobre el estilo de vida actual del empresario y su pareja. Aunque se sabe que Piqué siempre ha sido un hombre activo, los usuarios percibieron a un Gerard notablemente más delgado.

Al ser consultado sobre los detalles de la velada, Zafra dijo: “No probaron ni una gota de alcohol. Solo agua y agua con gas. Se nota que se cuidan mucho. Piqué me sorprendió lo delgado que está”, confesó al periódico Mediterráneo.

El menú seleccionado por la pareja también reflejó una búsqueda de equilibrio y sofisticación saludable. Según se pudo saber, degustaron platos de alta cocina, pero con ingredientes seleccionados: “Una ensalada de bogavante con guacamole, un ravioli de espinaca con vieira, nuestra terrina de foie, buñuelos de bacalao y como principal, una lubina al horno con patatas”.

¿Qué hicieron Gerard Piqué y Clara Chía en el restaurante?

La visita al Pairal no fue un evento planificado. Nacho Boix, gerente del restaurante, relató al Mediterráneo que la organización fue espontánea: “Llamaron por la mañana y aunque suelo tener lleno intento guardarme alguna mesa por sorpresas como esta”. A pesar de su estatus de celebridad internacional, se destacó la cercanía y naturalidad de Piqué y Clara Chía con el personal y el resto de los comensales.

“Se hicieron fotos con todos los que se lo pidieron”, señaló Boix, añadiendo que los invitados mostraron una gran disposición para disfrutar de la experiencia local: “Se dejaron aconsejar por mí. Todas las sugerencias que les hice me las aceptaron. Tomaron todo al medio, ocho o diez aperitivos”. En la mesa no estaban solos; compartían la comida con los padres del ex futbolista y un amigo cercano, reforzando la imagen de una relación familiar ya consolidada.

¿Cuáles fueron los comentarios de los fanáticos de Shakira a Piqué?

Los comentarios sobre su aspecto físico no se hicieron esperar y, en su gran mayoría, mencionaban inevitablemente a su ex pareja, la estrella colombiana Shakira.

Frases como “Piqué está desapareciendo” o “Gracias Piqué por regresarnos a Shakira, tú solo la reprimías” se volvieron virales en cuestión de minutos. Otros usuarios fueron más allá en la crítica personal: “Piqué demostró que no solo no merece a Shakira, sino también a ninguna mujer exitosa”.

