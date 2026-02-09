Super Bowl: los artistas que más veces cantaron en el Show de Medio Tiempo

El conteo regresivo para el Super Bowl comenzó. Así como la expectativa por ver a Bad Bunny adueñarse del escenario en el Levi’s Stadium. El puertorriqueño no solo realizar un espectáculo de primer nivel, sino también que hará un récord histórico al ser el primer artista en solitario en liderar un Show de Medio Tiempo interpretando un repertorio en español.

Pero este no es un territorio desconocido para el intérprete de “Titi me Preguntó”. Recordemos que estuvo en 2020 junto a Shakira y Jennifer Lopez en una participación que le permitió probar las miradas de la NFL, y ahora, al regresar como figura principal, entra en una pequeña lista de estrellas que pisaron el césped del Super Bowl en más de una ocasión.

¿Cuáles son los artistas que más han cantado en el Super Bowl?

A lo largo de las décadas, solo unos pocos tuvieron el privilegio de ser invitados en más de una ocasión. Aquí los artistas que han dominado el "halftime" por su recurrencia y talento:

Gloria Estefan realizó 3 apariciones: La máxima referente latina se presentó como artista principal en 1992, 1995 y 1999.

Justin Timberlake realizó 3 apariciones: Participó en 2001 (con NSYNC), 2004 (invitado de Janet Jackson) y 2018 (artista principal).

Beyoncé realizó 2 apariciones: Encabezó el show en 2013 y regresó como invitada de Coldplay en 2016.

Bruno Mars realizó 2 apariciones: Protagonista en 2014 y regresó en 2016.

Nelly realizó 2 apariciones: Estuvo presente en las ediciones de 2001 y 2004.

Bad Bunny realizó 2 apariciones: Invitado en 2020 y protagonista absoluto en este 2026.

¿Cuánto dura el show del medio tiempo del Super Bowl?

Debido a la complejidad de montar y desmontar el escenario en muy poco tiempo, la National Football League (NFL) les exige a sus artistas no realizar presentaciones que superen los 15 minutos. Así que algunos artistas lograron exprimir cada segundo de su show:

Ranking de los shows más extensos

Dr. Dre y Snoop Dogg (2022): 14:41 minutos.

Shakira y Jennifer López (2020): 14:21 minutos.

The Weeknd (2021): 14:18 minutos.

Rihanna (2023): 13:51 minutos.

Maroon 5 (2019): 13:35 minutos.

Lady Gaga (2017): 13:25 minutos.

Justin Timberlake (2018): 13:25 minutos.

Usher (2024): 13:21 minutos.

Kendrick Lamar (2025): 13:20 minutos.

