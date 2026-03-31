“Estoy feliz": Sheynnis Palacios rompe el silencio sobre el fin de su relación

La ex Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, ha decidido poner fin a los rumores que circulaban en las redes sociales. En una reciente y reveladora entrevista con el presentador Carlos Adyan para el programa “En casa con Telemundo”, la reina de belleza nicaragüense confirmó con total honestidad que su relación con el exdeportista venezolano Carlos Gómez ha llegado a su fin.

"Sí, verdaderamente estoy en esta etapa de mi vida de la soltería en donde estoy contenta, estoy feliz", afirmó Palacios ante la cámara, aclarando que la noticia ya era un tema de conversación recurrente en los medios antes de su confirmación oficial.

¿Por qué Sheynnis Palacios y Carlos Gómez terminaron?

Aunque la modelo no entró en detalles específicos sobre conflictos internos o desacuerdos puntuales, subrayó que la ruptura se dio en los mejores términos posibles, priorizando la madurez y el respeto mutuo. La reina de belleza destacó que la relación terminó de la manera "más sana que se ha podido llevar de parte y parte".

Uno de los momentos más emotivos de la intervención fue cuando Sheynnis aprovechó para enviar un mensaje de gratitud: "Le deseo lo mejor siempre a Carlos y a su familia, de que puedan tener una vida plena, llena de amor, de tranquilidad, de paz; siempre mis mejores deseos para todos ellos".

Palacios aseguró estar agradecida por el proceso vivido, enfatizando que fue una etapa de crecimiento personal donde "amó y se entregó" genuinamente.

Sheynnis Palacios en el foro habla de Miss Universo en la Arena CDMX

Una nueva etapa de independencia femenina

Aunque confirmó su soltería, la comunicadora quiso dejar claro que no se siente sola. Una de las reflexiones más potentes de su intervención giró en torno a la independencia femenina. Para Sheynnis, entrar en esta nueva etapa no implica soledad, sino un enfoque renovado en sí misma y en sus proyectos profesionales, los cuales han seguido en ascenso meteórico desde que entregó su corona universal.

La ahora expareja había confirmado su relación en septiembre de 2024 a través de una publicación en Instagram con el mensaje: "Y el amor nos llegó". Durante gran parte del año pasado, se mostraron como una pareja sólida y el amor era palpable en cada aparición pública; de hecho, Sheynnis solía describir a Carlos como un hombre "maravilloso que cree en ella".

