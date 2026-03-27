Nuevo elenco: Los rumores de la cuarta temporada de “La Reina del Flow”

La finalización de la tercera temporada de "La Reina del Flow" ha dejado un vacío inmenso y una ola de controversia entre sus seguidores. El drama culminó con la muerte de su protagonista, Yeimy Montoya, interpretada por Carolina Ramírez. Tras un final que muchos fanáticos calificaron en redes sociales como incoherente o alejado de la esencia del drama, la incertidumbre sobre el futuro de la franquicia es total.

A través de plataformas como TikTok, se ha viralizado información que sugiere que la historia podría continuar en una cuarta temporada, pero con un giro radical: esta vez sin "La Reina". Los rumores indican que las grabaciones podrían iniciar en julio de este 2026 y que el gran villano de esta nueva etapa sería nada menos que el actor Mario Cimarro. Aunque Caracol TV no ha confirmado oficialmente estas fechas, el mensaje en su portal web de que "la historia no termina aquí" mantiene encendida la esperanza.

¿Cuál fue el elenco que marcó la temporada 3?

Para entender el punto de partida de lo que vendría, es vital recordar quiénes sostuvieron la trama recientemente:

Carolina Ramírez (Yeimy) y Carlos Torres (Charly) encabezaron una historia centrada en proteger a su hija, Alma Cruz Montoya.

Mike Rivera (Marcelo Dos Santos) se consolidó como el antagonista definitivo de esta etapa.

Alisson Joan destacó como Sky, una joven talentosa que surgió de un taller mecánico para desafiar las listas de popularidad y el corazón de Charly. También se sumó Jerónimo Vallejo como Manolo Alzamora, el aliado incondicional de Rivera.

El impactante capítulo 41: La causa de la muerte

Durante el capítulo 41, los fanáticos confirmaron la noticia más dura. Aunque Yeimy había sobrevivido a un atentado en avioneta al inicio de la temporada, su cuerpo no resistió más debido a una falla cardíaca derivada de complicaciones por lupus, enfermedad que padecía en silencio. El reciente secuestro sufrido por el personaje agravó drásticamente su condición, llevando su salud a un punto irreversible en la trama.

¿Qué dice Carolina Ramírez sobre su salida?

La actriz Carolina Ramírez, quien se encuentra embarazada actualmente en la vida real, ha utilizado sus redes sociales para cerrar este ciclo con gratitud. "Soltar y agradecer", fue su primer mensaje, acompañado de un emotivo video de despedida: "Esta reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor". Con una mirada final cargada de significado antes de los créditos, la actriz agradeció el cariño inmenso de la comunidad internacional.

