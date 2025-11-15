Sia y Belinda confirman nueva colaboración musical a 20 años de su primera canción

La cantante, compositora y productora australiana Sia anunció el relanzamiento de su icónico tema navideño “Snowman”, originalmente publicado en noviembre de 2017. En esta ocasión, la colaboración llega con un giro especial: la participación de la estrella mexicana Belinda, quien aporta su voz en la versión.

Una colaboración que emociona a los fans

A través de sus redes sociales, Sia confirmó la unión con Belinda, cuyo estreno se realizó el 14 de noviembre a la medianoche. La noticia desató una ola de entusiasmo en Internet, donde los seguidores celebraron la sorpresa con mensajes como: “La mejor sorpresa navideña”, “Par de reinas”, “Esto es impresionante… Beli está en otro nivel” y “Ganando como siempre”.

Belinda reaccionó en la publicación de Sia con un mensaje breve y emotivo: “Por fin va salir”, acompañado de un corazón. En sus historias de Instagram añadió: “Necesito un pellizco”, reflejando la emoción de volver a trabajar con la artista australiana.

Sia y Belinda: un reencuentro musical

Esta colaboración marca el regreso de ambas artistas a un proyecto conjunto, casi 20 años después de su primera unión. En 2006, Sia debutó como compositora en el tema “Utopía”, incluido en el álbum homónimo de Belinda, un trabajo que se convirtió en éxito total y consolidó la carrera de la mexicana.

Hoy, con “Snowman”, ambas artistas vuelven a unir sus talentos, reforzando la conexión entre el pop internacional y la música latina.

El legado de “Snowman”

El tema original forma parte del álbum “Everyday is Christmas” (2017), que recaudó millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en un clásico moderno de la temporada. La nueva versión con Belinda busca conquistar al público latino y reafirmar el impacto global de la canción.

Fragmento de la letra en versión con Belinda

En el coro, Sia canta: “Vamos a ir por debajo de cero y a escondernos del sol. Te amaré para siempre… Mi muñeco de nieve y yo”.

Mientras que Belinda aporta versos inéditos en español:

No quiero verte llorar, ni por un instante

Baby, con este frío, ¿pa’ qué estar distante?

Tengo un par de besos que quisiera darte y pa’, luego e’ tarde

Si tú eres lo que quiero ver al despertar

El mejor regalo esta navidad

Si te tengo aquí no necesito más

Tienes que saber que no voy a irme

Hasta ser feliz, esos ojos tristes

Si tú eres mi hogar, que lindo que existes

Así que vamos

Hasta menos cero, bien lejos del sol

Te amaré por siempre, divirtámonos

Hasta el polo norte voy si es junto a ti

Qué linda son las Navidades así

Cerquita de ti (Uh, cerquita de ti)

Cerquita de ti

My snowman and me, eh

My snowman and me

Baby, baby