¿Uñas quebradizas? 5 maneras de recuperarlas

A casi todas nos ha pasado alguna vez que todo parece engancharse en nuestras uñas, desde el cabello y la ropa hasta la comida. Y aunque a veces asumimos la descamación de las uñas simplemente como una racha de “mala” suerte, la realidad es que la causa raíz se encuentra detrás del uso constante de esmaltes permanentes, el exceso de contacto con el agua, el frío intenso o una falta de cuidado.

Cuando tienes la uña débil, el proceso suele ser silencioso; no lo notas hasta que la lámina está demasiado frágil porque el daño se va acumulando poco a poco. Sin embargo, las uñas quebradizas se pueden arreglar con mucha paciencia y constancia.

¿Qué hacer para reparar las uñas quebradizas y débiles?

Para solucionar la descamación de forma efectiva, es fundamental elegir el producto adecuado según la necesidad de tu uña. Aquí tienes las mejores opciones:

Reparación profunda

Si el daño proviene de haber retirado mal un esmalte permanente o de procesos químicos agresivos, necesitas tecnología que trabaje desde las capas más internas.

OPI Repair Mode: Este sérum ha revolucionado el mercado al actuar como un "constructor de enlaces". A diferencia de un esmalte tradicional, penetra profundamente en la uña para reconstruir la queratina dañada desde el interior. Es la opción ideal para una recuperación intensiva en pocos días.

Endurecedores

Para aquellas uñas que se sienten "como papel" y se doblan con solo tocarlas, la prioridad es aportar rigidez y estructura.

Mavala Científico K+: Considerado el estándar de oro en manicura, este producto mejora la cohesión de la queratina, reforzando la estructura para que la uña deje de descamarse en capas.

Hidratación

Muchas veces la rotura no es por debilidad, sino por falta de elasticidad debido a la deshidratación severa.

Isdin Si-Nails: Este tratamiento destaca por su innovador ácido hialurónico catiónico. Se aplica sobre la uña y la cutícula, promoviendo un crecimiento saludable y visible en apenas dos semanas.

Masglo con base de ajo y limón: Una opción excelente para quienes prefieren extractos vegetales. Crea una película protectora que evita el amarilleo y aporta cuerpo a la uña frágil.

En caso de emergencia

Essie To The Rescue: Diseñado específicamente para un rescate rápido en solo 5 días. Su fórmula vegana con ceramidas y queratina actúa como un escudo que engrosa la lámina de la uña al instante.

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¿Cómo cuidar las uñas desde casa?

Si no tienes suficiente dinero y quieres cuidar tus uñas desde ya, aplica estos ingredientes caseros:

Aceite de oliva o de coco: hidratación

Ajo: fortalecer y estimular crecimiento

Limón: eliminar el color amarillo en uñas

Vinagre de manzana: prevenir infecciones

|Foto de Canva en Canava

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