Desmaquillantes caseros: 4 formas de limpiar tu piel sin gastar un dólar

Los desmaquillantes caseros se han convertido en la mejor opción para no gastar ni un dólar adicional en productos de belleza, especialmente si vives dentro de Estados Unidos, donde los costos de la cosmética de alta gama pueden ser elevados. La mayoría de los productos comerciales contienen una larga lista de químicos y conservantes; sin embargo, muchos de los que son más costosos están hechos, en realidad, a base de los mismos productos naturales que ya tienes en tu propia alacena.

¿Cuáles son los ingredientes para realizar una limpieza facial profunda y natural?

Aquí te presentamos tres opciones infalibles según tu necesidad dermatológica.

Aceite de coco

Es considerado el rey de los desmaquillantes naturales debido a su impresionante capacidad para disolver pigmentos pesados, incluyendo el maquillaje a prueba de agua (waterproof).

Aceite de coco y miel: la fórmula para terminar con el frizz |Fuente: Canva

¿Cómo usarlo?

Simplemente masajea una pequeña cantidad sobre el rostro seco. El calor natural de tus manos derretirá el aceite y el maquillaje de forma simultánea. Posteriormente, retira con un paño suave humedecido en agua tibia.

¿Qué tipo de piel puede usar el aceite de coco?

Es ideal para pieles secas por su alta capacidad humectante. Sin embargo, si tienes piel grasa o tendencia al acné, es mejor evitarlo en el rostro, ya que es comedogénico (puede obstruir los poros).

Hamamelis (Witch Hazel)

Si tu cutis tiende a presentar brillos indeseados o tienes poros dilatados, el hamamelis es tu mejor opción. Se ha utilizado por siglos como un astringente natural que no solo remueve el maquillaje, sino que equilibra la producción de sebo.

¿Cómo usarlo?

Puedes preparar una infusión con agua purificada o mezclar extracto de hamamelis con agua al 50%. Aplícalo con un disco de algodón para limpiar y tonificar la piel en un solo paso.

Miel

La miel no es solo un endulzante; es un antibacteriano natural potente que hidrata y exfolia la piel con extrema suavidad. Lo mejor es que es apta para prácticamente todos los tipos de piel.

¿Cómo usarlo?

Aplica una capa delgada de miel pura sobre el rostro y masajea circularmente. Para obtener resultados profesionales, déjala actuar de 5 a 10 minutos para que sus nutrientes penetren en la dermis.

Shampoo de bebé

Si tienes un bebé en casa, puedes mezclar un chorrito de su shampoo (que es hipoalergénico y no irrita los ojos) con unas gotas de aceite de aguacate. Esta combinación crea una espuma nutritiva rica en Vitamina E que remueve la suciedad diaria mientras hidrata profundamente las zonas más secas de tu rostro.

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