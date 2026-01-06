¿NO APRENDEN? El polémico VIDEO donde fans los confrontan a Piqué y Clara Chía mencionando a Shakira

Gerard Piqué volvió a ser tendencia mundial tras protagonizar un episodio incómodo en plena calle, esta vez acompañado de su novia, Clara Chía, y provocado por los fans de Shakira . Aunque han pasado más de tres años desde la ruptura entre el ex futbolista y la cantante colombiana, el fantasma de su relación sigue persiguiéndolo… y las redes sociales no lo dejan olvidar.

El incidente ocurrió en Ceuta, España, donde Piqué se encontraba por compromisos laborales. Lo que parecía una caminata tranquila junto a su equipo terminó convirtiéndose en un momento viral cuando un auto lleno de jóvenes se acercó a él con la música a todo volumen.

La canción que sonaba no era casualidad: “BZRP Music Session #53”, la tiradera de Shakira que marcó un antes y un después en la historia de la música latina y en la vida personal del ex defensa del Barcelona.

Fans confrontaron a Clara Chía y Piqué

En los videos difundidos en redes, se observa a Piqué caminando con capucha, intentando pasar desapercibido. Pero el auto que se detuvo a su lado tenía otros planes: Subieron el volumen, gritaron frases de la canción y se burlaron abiertamente del empresario catalán.

Piqué no volteó, no reaccionó y no aceleró el paso. Simplemente siguió caminando con la mirada baja mientras sus acompañantes lo escoltaban con evidente incomodidad.

Para muchos usuarios, la escena fue interpretada como un “golpe al ego” del ex futbolista, quien ha insistido en entrevistas recientes que ya no le afectan las críticas ni el “hate”.

¿Y Clara Chía?

Aunque no aparece claramente en el video, medios españoles aseguran que Clara Chía estaba cerca del grupo, lo que habría hecho el momento aún más incómodo para la pareja.

La joven de 25 años ha sido blanco constante de ataques desde que se confirmó su relación con Piqué, y cada aparición pública se convierte en un campo minado de comentarios y comparaciones con Shakira.

Las redes no perdonan a Piqué

El video se viralizó en TikTok, X e Instagram en cuestión de horas. Entre los comentarios más repetidos: “El karma tiene buen oído”, “Shakira presente, aunque no esté”, “Piqué no puede caminar tranquilo en ningún país”, “las fans de Shakira son un ejército”.

Piqué habla del “hate”, pero evita el tema

En diciembre, en entrevista con Diario Sport, Piqué pidió que se frenara la cultura del insulto en redes: “Toca que deje de ser un mundo que es barra libre y que todo el mundo pueda decir, hacer o insultar lo que quieran”.

Sin embargo, sobre este nuevo incidente no ha dicho una sola palabra.

¿Y Shakira? Rumores, nueva vida y un pasado que vuelve

Mientras el video de Piqué circulaba, surgieron rumores sobre un posible acercamiento entre Shakira y su ex novio Antonio de la Rúa, con quien habría sido vista en cenas y viajes recientes. Nada confirmado, pero suficiente para encender el interés mediático.

La separación entre Shakira y Piqué se anunció en 2022 tras 12 años juntos y dos hijos, Milan y Sasha. Aunque hoy mantienen una relación “normal” por el bienestar de los niños, según el periodista Álex Rodríguez, la opinión pública sigue del lado de la colombiana.