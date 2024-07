¿Existe o no la brujería? Laura Bozzo fue al Mercado de Sonora a investigar

Este miércoles en Venga la Alegría se estrenó “Tu verdad o la mía” la nueva sección de Laura Bozzo en el programa, en este planteará diferentes temas debatibles para conversar con ambas partes y crear nuestro propio criterio de las cosas que nos muestra.

Esta semana presentó el controversial tema de la brujería. En México hay varias zonas del país donde puedes ir a realizar limpias, amarres y un sinfín de rituales. Pero, ¿qué opinan la gente, los sacerdotes y los psicólogos sobre este tema?

¿La brujería existe o no?

Laura Bozzo fue al Mercado de Sonora, un lugar en la CDMX donde puedes comprar artículos relacionados con la brujería o encontrar gente que te ayude a realizar un ritual. Ahí preguntó las diferencias que existen entre la magia negra y la magia blanca. Una mujer que realiza este tipo de trabajos mencionó que la magia negra es la que tiene una mala intención, como hacerle daño a alguien. Por ende la magia blanca es la que busca algo bueno para uno mismo o alguien más.

En el Mercado de Sonora, Laura Bozzo, encontró a muchas personas que afirmaron haber hecho algún tipo de ritual con resultados efectivos e increíbles. Una señora, por ejemplo, afirmó que ella se fue a realizar un tipo de purga para bloquear magia negra que le estaban haciendo a ella y un familiar. Los resultados fueron efectivos e inmediatos, pues le provocó vomito, cabello y animales.

Programa 3 julio 2024 Parte 2 | Disfruta de ‘Tu verdad o la mía’ con Laura Bozzo [VIDEO] Laura Bozzo estrena nueva sección en Venga la Alegría, ‘Tu verdad o la mía’. Descubramos junto a ella si la brujería existe o no. ¿Tú crees en la brujería?

En la mesa de expertos que estuvieron con Laura Bozzo se encontraba, el Padre Daniel Barajas, el Brujo Blanco Henry Shalom, el psicólogo Román Hernández, Liliana Guadarrama, quien presentará su testimonio y el escéptico Mauricio Barcelata.

El padre y el brujo coinciden en que no cualquiera puede realizar la brujería, sin embargo, afirman que es algo que existe. Liliana Guadarrama presentó su testimonio donde afirma que recibió una cirugía espiritual que le ayudó a conseguir lo que la medicina no pudo, le ayudó a concebir.

Por el otro lado, el psicólogo Román Hernández, afirmó que no hay bases científicas que confirmen que la brujería y lo que supuestamente se logra a través de esta sea real. El cerebro y el poder de la sugestión es lo que realmente puede llevar a una persona a creer lo que quiera. Mauricio Barcelata afirmó que la brujería no es real, pero que funciona como un efecto placebo para quien cree que realmente algo pasa. Varios estudios científicos demuestran que en algunos casos el efecto placebo puede ayudar a la mente y cuerpo a corregir ciertos males, pero no es una ley.

Esto fue lo que presentaron los expertos respecto al tema, pero al final tú tienes la decisión de creer o no que existe la magia y crear tu propio criterio.