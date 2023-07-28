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FOTOS | Laura G deja Venga la Alegría: fotos de cómo fue su despedida

Así fue la emotiva despedida de Laura G de Venga la Alegría tras cuatro años de haber sido parte del programa. Ve las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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