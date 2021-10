Laura León responde a las críticas por comprar en una tienda de rebajas.

El nombre de Laura León acaparó los primeros puestos de popularidad en redes sociales, después de que fue captada comprando ropa de rebaja en una tienda de Estados Unidos.

Laura León es una de las artistas favoritas de los fanáticos

Laura León nos platica sobre su amistad con Lola Beltrán y su sentir cuando se enteró de lo que le sucedió a la hija de la cantante.

La artista de 68 años sostuvo un reciente encuentro con Azteca UNO y otros medios de comunicación, donde respondió a las críticas en su contra.

“No, ¿por qué? Al contrario, claro que no me causó problema, problema si estuviera robando”, expresó la artista sobre esta polémica.

La intérprete de Suavecito no se siente afectada por los haters, ya que comprar ropa en rebajas no es tan malo como robar.

Fue a finales de septiembre de este año cuando un video de La Tesorito comprando zapatos y ropa en una tienda de descuentos dividió la opinión del público.

Laura León realiza impresionante revelación sobre Andrés García

Fue en el mismo encuentro con los medios de comunicación, donde La Tesorito confesó que rechazó el amor de Andrés García hace algunos años.

“No solté el tesorito, ¿quién no se me va a insinuar? A Andrés no le faltó nada, nada más no existió el momento. Andrés, un gran compañero de trabajo, un hombre guapo y profesional”, expresó la tabasqueña.

La artista es una de las más queridas en la industria del espectáculo, ya que se encuentra grabando El juego de las llaves junto a Alejandra Guzmán.

“Es divina, es mi adoración mi Alejandrita, es una niña preciosa y yo la quiero mucho. Es un equipo precioso, trabajamos con mucho amor”, expresó la artista sobre su reciente proyecto en la televisión.

Finalmente, Laura León se negó a opinar sobre el enfrentamiento legal entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía.

“Yo en esas cosas no me meto”, expresó La Tesorito para después caminar a paso apresurado.

