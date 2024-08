Laura León revela que finalmente no se casará con su pareja

Aracely Arámbula ha estado muy bien acompañada en los ensayos de “Perfume de Gardenia”, nada menos que por sus hijos Daniel y Miguel, quienes han ido a verla varias veces, según reveló su compañera de elenco, Laura León.

¿Qué dijo Laura León?

Durante una charla con diversos medios de comunicación, entre ellos Ventaneando , Laura León declaró lo siguiente: “(Los hijos de Aracely Arámbula) están preciosos, están divinos, hechos con mucho amor tesorito, lindos”.

Al preguntarle sobre si los hijos de Aracely Arámbula se parecen más a la actriz o a Luis Miguel, Laura León dijo que “pues mira, en realidad cada quien tiene su belleza. Son niños hechos con amor y así se refleja”.

¿Laura León canceló su boda porque cachó a su novio usando sus vestidos? En otros temas, ‘La Tesorito’ comentó que finalmente no habrá boda con su pareja, aunque descarta que el haberlo descubierto usando sus vestidos haya sido el motivo para tal decisión.

“Fíjate que los planes de boda ya no van a ser, pero ya me quedé con el anillo tesoros. No, no, me arrepentí muy a tiempo tesoros. A él le dije que todo mi clóset es de él”, declaró la cantante.

De igual modo, Laura León relató que, tras haberse dado cuenta de que su pareja usa sus vestidos, descubrió un pasaje de su vida por demás lamentable.

“No te digo que a medianoche salió vestido de mujer y dije: ‘¿Qué traes?’. Quítate mi vestido”, recalcó. Por último, Laura León declaró que “fíjate qué curioso, los papás querían tener una hija y de chiquito, de niño lo vestían de mujer. Debe de ser, cómo no, por algún lado salen las cosas, pero no está matando a nadie ni nada”.