Laura Zapata se conmovió hasta las lágrimas por el mensaje de Camila Sodi sobre su mamá

Ante la noticia de que Camila Sodi habría firmado una autorización para no reanimar a su mamá, Ernestina Sodi, si presenta complicaciones de salud fatales, luego de sufrir dos infartos que le provocaron la ruptura de la vena aorta, Laura Zapata expresa su sentir y admite que el mensaje que su sobrina publicó hace unos días en redes sociales la conmovió hasta las lágrimas.

¿Qué dijo Laura Zapata?

En exclusiva para Ventaneando, Laura Zapara declaró que “híjole, yo me imagino que para hacer eso Camila tuvo que, no sé, sobreponerse ante el dolor. Acabo de leer como hace como 2 o 3 días algo que ella escribió que dice: ‘Dejé de pelearme con la realidad’. Después de leer ese mensaje, yo la verdad sí lloré y sí me dolió muchísimo porque sé que están pasando por un momento muy difícil”.

¿Sabe cuál es el estado de salud de Ernestina Sodi?

Al preguntarle si sabe cómo se encuentra su hermana, Ernestina Sodi, con quien hace más de 20 años sufrió un secuestro, Laura Zapata comentó: “Me entero a través de las noticias, de la prensa, espero que vaya mejorando y que Dios la ayude. Yo rezo todas las noches por ella. De repente me descubro diciendo: ‘Ernestina sálvate, Ernestina sálvate’”.

¿Ya tuvo contacto con Thalía? Sobre si ya tuvo contacto con Thalía, quien permanece en México para estar al tanto de su hermana dijo: “No, de ninguna manera, yo creo que ella vino a hacer su promoción y vino a ver a su hermana Ernestina”.

Laura también se refirió a la cordial relación que mantiene con su exmarido y padre de sus hijos, quien casualmente estuvo internado hace unos días en el mismo hospital donde está Ernestina.

“Muchas tardes me he pasado con él, voy y me lo cotorreo, ya no le reclamo cosas, le dieron dos infartos cerebrales y como mi marido era de esos hombres que decía: ‘Yo nunca voy a un doctor porque siempre te encuentran algo’, entonces fue y le encontraron una cosa y otra cosa, ahí va en sus terapias y yo todas las noches rezo por él”, dijo la actriz.

Laura Zapata fue la madrina del espectáculo interdisciplinario “María, La Bruja Tlahuipochi” que se presenta en el Teatro Helénico de la Ciudad de México.