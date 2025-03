Laura Zapata se hace un arreglo estético en la cara y desata polémica en redes

Una de las actrices más controvertidas es Laura Zapata , quien constantemente da de qué hablar con sus polémicas declaraciones; sin embargo, en las últimas horas se volvió tendencia por el tratamiento estético al que se sometió.

La actriz mostró el arreglito que se hizo en el rostro; sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, pues le valió infinidad de críticas en redes sociales, desatando la molestia de la actriz.

¿Cuál fue el arreglo estético que se hizo? A través de un video compartido hace días, el médico encargado de realizarle el tratamiento estético a Laura Zapata explicó, paso a paso, lo que le haría a la famosa actriz mexicana.

En el video se puede observar parte del tratamiento, así como las inyecciones que le ponían en el rostro a la actriz. Finalmente, mostró el antes y después, pero aparecía la actriz sin una sola gota de maquillaje.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacer de las suyas y la criticaron fuertemente, pues aseguraron que los cambios no se notaban, lo que desató el enojo de la hermana de Thalía y de la finada Ernestina Sodi.

¿Qué dijo Laura Zapata?

Por su parte, Laura Zapata recurrió a sus redes sociales para refutar las críticas: “Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico, con inyecciones. Con dolor, con valor, porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí al natural con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder a diferencia de ustedes que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre”.

“¿Que si estoy ‘retocada’? ¡Por su puesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie. A los que me dicen ‘ya no tienes compostura’, les recuerdo que lo que ya no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental y su cuenta bancaria”, agregó.

Por último, aseguró que “yo me lo puedo pagar, ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro”.