Laura Zapata opina sobre si Tommy Mottola patrocinó fiestas con Puff Daddy

En exclusiva para Ventaneando , Laura Zapata expresa su opinión en torno a la relación cercana que, según se ha dicho, mantuvo su cuñado Tommy Mottla con Sean Combs, conocido como Puff Daddy, quien fue detenido el pasado 16 de septiembre por presunta extorsión, tráfico sexual y prostitución, además de actos de violencia extremos. Pero, ¿será verdad que Tommy, marido de Thalía desde el año 2000, patrocinaba las fiestas donde el rapero reunía a diversas celebridades y realizaba actos delictivos y que incluso ambos podrían estar detrás de la muerte de Michael Jackson, ocurrida por una sobredosis de Propofol y benzodiacepinas? Aquí lo dicho por la actriz.

¿Qué dijo Laura Zapata?

“Tú sabes que desde hace muchísimo tiempo que ya no tengo relación con ellos, fui la invitada de honor para entregar a Thalía en el año 2000 que se casó con él, pero la verdad es que no hay convivencia, desconozco esto, no sé, lo dudo porque tiene una señorita y tiene un jovencito como hijos”.

“Hay que estar muy enfermo del alma, ser un demonio para participar en eso porque tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata y, lo que me estás contando para mí es sorpresivo, yo lo dudo definitivamente”, agregó Laura Zapata.

¿Qué opina Laura Zapata sobre los crímenes de Puff Daddy? No obstante, y ante el asombro de la información que se ha revelado en torno al polémico Puff Daddy, Laura Zapata celebra que delitos tan atroces salgan a la luz y se castigue a los responsables.

“Me da muchísimo gusto que esté sucediendo esto porque desenmascaras a las personas viles, a las personas que son capaces de levantar su lascivia contra infantes. Me gustaría que les dieran cadena perpetua, definitivamente merece ser castigado de una manera contundente”, enfatizó Laura Zapata.

¿Laura Zapata agradece estar viva y con trabajo?

La actriz ve con optimismo cómo el tiempo ha logrado acomodar las cosas y brindarle satisfacciones como el estreno de la segunda temporada de un reality show de villanas de telenovela.

“Lo siento como un regalo. Me dan la fecha de estreno que es hoy 10 de octubre y digo: ‘wow, cumplo 22 de años de haber sido liberada de algo que fue un parteaguas en mi vida y lo siento también como un regalo”.