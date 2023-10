En la segunda entrega de la entrevista exclusiva que Laura Zapata le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, la actriz rompió el silencio y reveló cómo se dio su distanciamiento de las hermanas Sodi.

¿Qué dijo Laura Zapata? Al preguntarle a la actriz sobre si convivió con las hermanas Sodi, Laura Zapata declaró que ella siempre las jaló a lo suyo y fue “una muy buena hermana. Yo las quería, te hablo en pasado definitivamente porque creo que el amor se gana y ahora se acabó esa hermana”.

Te puede interesar: Daniel Bisogno aclara los rumores sobre su estado de salud

Laura Zapata recordó terrible secuestro EN EXCLUSIVA con Pati Chapoy

¿Por qué se distanció de las hermanas Sodi?

Sobre por qué se distanció de las hermanas Sodi, Laura Zapata aseguró que “yo creo que no porque compartas sangre o apellido tengas que resistir, tengas que soportar, tengas que permitir”.

¿Qué detonó su distanciamiento de las hermanas Sodi?

Laura Zapata aseguró que a ella se le empezó a caer la venda de los ojos durante su secuestro. “Nos levantaron saliendo del Teatro San Rafael. Todo duró 45 días para las dos. Yo salí antes, pero salí a negociar su vida”, acotó.

También te puede interesar: Elías Mejía reapareció después sufrir un fuerte accidente en una fosa

La actriz mencionó que sus secuestradores pedían 5 millones de dólares para dejarlas en libertad y ese dinero se lo estaban pidiendo a Tommy Mottola, el esposo de Thalía. “Dije, yo la verdad no hablo inglés, yo al señor no lo conozco, yo con el señor me quedé ‘nice to meet you, nice tu meet you too, hello y goodbye. No sé cuánto dinero tenga, no creo que tenga 5 millones de dólares y entonces yo les dije: ‘Yo no me llevo con ellos, yo acabo de tener un problema ahora que fui al cumpleaños de Thalía’. Yo les pinté un panorama que había sido real y les dije que me odian y no van a dar ni un centavo ni un penique por mí”.

Laura Zapata declaró que a ella la liberaron para que pudiera negociar y pedirle dinero a sus amigos, pero la única “que mandó un sobre con dinero fue Elisa Salinas y después se le regresó, cuando yo pongo un pie en la casa, que me abre Federica y nos abrazamos fue tremenda… Por primera vez me vi en un espejo, me asusté de cómo iba, de cómo estaba, en qué condiciones me encontraba”.

Te puede interesar: Alfredo Adame descartó tener una reconciliación con sus hijos

¿Su familia sabía que la iban a liberar?

Laura Zapata dijo que su familia sabía que a ella la iban a liberar porque estaban trabajando con personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), pero por su cabeza pasaba una gran responsabilidad, liberar a Ernestina.

“Yo no sé qué era peor, si estar secuestrada o ser negociadora de la vida de ella… El dinero estaba y se conformaron creo con un millón 200 mil pesos porque se les acababa el tiempo. Yo seguí trabajando con la AFI porque dije: ‘Yo no me quiero ir del país, yo los quiero agarrar para que esto no vuelva a pasar’, porque Ernestina acusó a unos que no eran y creo que dos siguen en la cárcel de los que no eran, cayeron los que eran y están en la cárcel, dos huyeron, creo que 2 o 3 ya están muertos, el papá se ahorcó después de que lo fui a visitar y hablé con él”, finalizó.