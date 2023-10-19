Daniel Bisogno aclara los rumores sobre su estado de salud

Durante la noche de ayer, varios usuarios de redes sociales comenzaron a circular el rumor de que Daniel Bisogno estaba delicado de salud, todo a consecuencia de un supuesto choque séptico que podría poner en riesgo su vida.

Sin embargo, la mañana de este jueves, nuestro querido conductor decidió romper el silencio y aclarar su estado de salud, todo con su peculiar estilo.

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¿Qué dijo Daniel Bisogno sobre su estado de salud?

Por medio de sus redes sociales, Daniel Bisogno mostró su enojo contra los usuarios que aseguraron que estaba en terapia intensiva.

A verculeyes queridos. Todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer, varios medios sicarios han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud

Nuestro conductor reveló que desde hace años este tipo de rumores lo han perseguido en su carrera, asegurando que podría llevarlos ante la justicia por desinformar a la personas.

A verculeyes queridos

Todo tiene un límite y sobrepasado a un punto muy peligroso y no se está tomando con la conciencia de las consecuencias que podrían traer,varios medios sicarios han retomado de otros medios sicarios y dando por verdad cosas terribles con respecto a mi salud — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 19, 2023

De verdad les interesa tanto mi bienestar, porque yo le llamo a muchos de estos buitres del chisme y la desinformación, llevan años atosigándome con cosas que los pueden llevar a la cárcel con mucha facilidad. Si gustan lo echamos adelante

De verdad les interesa tanto mi bienestar porque yo le llamo a muchos de estos buitrees del chisme y la desinformación llevan años atosigándome con cosas que los pueden llevar a la cárcel

Con mucha facilidad. Si gustan lo echamos adelante. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 19, 2023

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La única entrevista que yo di, precisamente fue a Pati Chapoy y ahí dejé totalmente en claro que tendría que ir a hacerme pruebas periódicas para ver que todo está bien!

Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo qué pasó combinado con las vacaciones qué voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas,los quiero culeyes cualquier duda extra ya saben que en @VentaneandoUno . — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) October 19, 2023

De la misma manera, señaló lo que realmente ha pasado: "Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Les suplico no inventar más patrañas, los quiero culeyes, cualquier duda extra ya saben que en Ventaneando".

¿Qué enfermedad tiene Daniel Bisogno?

Hace un par de meses, Daniel Bisogno tuvo que ser internado de emergencia en un hospital, por un complicado cuadro hepático, el cual derivó en varices esofágicas, por lo que tuvo que ser operado de emergencia.

Luego de un complicado proceso de recuperación, nuestro conductor salió adelante, aunque tiene que hacer constantes visitas al médico, pero únicamente son para verificar que todo va bien con su salud.

