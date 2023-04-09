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FOTOS | Lele Pons confiesa que ella y su papá tienen los mismos gustos en hombres.

En una entrevista, la influencer Lele Pons, reveló que su padre no era celoso con ella, ¡pues casi siempre les gustan los mismos hombres! Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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