Lenny Kravitz presume su visita a México con impresionante FOTO.

A través de su cuenta personal de Instagram, Lenny Kravitz presumió su visita a México con una impresionante foto que cautivó a sus seguidores .

El rockero estadounidense está en Chihuahua, por lo que en sus redes sociales subió una instantánea en donde se le ve en compañía de una imponente águila real en un terreno desértico.

En la fotografía, Kravitz luce una playera negra, pantalón café y unas botas, pero es en su mano izquierda donde posa la hermosa ave. La imagen provocó miles de likes.

Kravitz no precisó su ubicación

Lenny Kravitz no precisó la ubicación en su publicación, solo se sabe que está en algún lugar del estado de Chihuahua.

“Tick tock tock do do do do”, fue la descripción que el músico da a la instantánea. Por el momento se desconocen los motivos que lo trajeron a México.

