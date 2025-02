Leonardo Aguilar revela la VERDAD sobre su relación con Christian Nodal; ¿se llevan bien?

En una entrevista que dio mucho de qué hablar, Leonardo Aguilar , hijo de Pepe Aguilar, reveló detalles sobre su carrera profesional. Pero lo que más llamo la atención fue cuando habló sobre cómo es su relación con el esposo de su hermana Ángela; es decir, Christian Nodal, y lo que dijo sorprendió a todos.

¿Qué dijo Leonardo Aguilar sobre su relación con Christian Nodal?

A través de una plática con Adela Micha, Leonado Aguilar dio detalles sobre cómo es su relación con su cuñado Christian Nodal , quien se casó con su hermana menor Ángela Aguilar el pasado 24 de julio del 2024 en una ceremonia privada dentro de una hacienda en Morelos, donde asistieron únicamente sus familiares más cercanos.

En este sentido, al ser cuestionado sobre cómo se lleva con el intérprete de “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos” y “A Solas Con La Botella”, Leonardo reveló que Nodal es un gran ser y una persona de buen corazón: “Es un tipazo, tiene un gran corazón, gracias a Dios nos llevamos muy bien”, aseguró y posteriormente agregó: “Digo gracias a Dios porque no es de ley llevarte con la familia y pudiéramos llevarnos mal, o yo con el prometido de Aneliz o yo con mi cuñado, pero me llevo muy bien con los dos”.

Además, reveló que se han sentando los dos a componer canciones, ¿será que algún día saquen un sencillos los dos juntos?: “Hemos escrito juntos pero porque es una actividad que hacemos, o sea no como que ‘hay que componer para grabar esta canción’”, expresó.

¿Leonardo Aguilar tiene novia?

Por otra parte, Leonardo Aguilar también reveló que actualmente tiene pareja; sin embargo, dejó en claro que está enfocado en su carrera profesional: “Tengo novia, pero ahorita mi prioridad absoluta es…”, dijo entre risas.