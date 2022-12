Ella es la mujer que le robó el corazón a Leonardo DiCaprio.

La vida romántica del actor estadounidense Leonardo DiCaprio ha estado rodeada de polémica, principalmente por la edad de sus parejas, quienes suelen ser de menos de 25 años; no obstante, eso no ha afectado hasta ahora ni su imagen ni sus relaciones.

Y es que, tras terminar su relación de cuatro años con Camila Morrone, quien le presentó Al Pacino, y a pesar de que a Leonardo se le había atribuido un supuesto romance con la modelo Gigi Hadid, parece que esos

rumores se disolvieron, pues hace poco acaba de ser captado en una “cita” con otra mujer. ¿De quién se tratará?

¿Quién es la mujer que le está robando el sueño a Leonardo DiCaprio?

El pasado 20 de diciembre, el actor fue presuntamente captado saliendo de The Birds Street Club en Hollywood con una bella actriz de 23 años llamada Victoria Lamas, quienes salieron por separado del club y aunque, DiCaprio intentó de todas las maneras posible salir desapercibido, incluso, usó una gorra de béisbol para camuflarse, al parecer se fueron del lugar en el mismo auto.

¿Quién es Victoria Lamas, la “nueva” novia de Leonardo DiCaprio?

Victoria Lamas tiene 23 años y es actriz. Su padre es Lorenzo Lamas, quien es reconocido por sus apariciones en Grease o Falcon Crest; mientras que su madre es la modelo y actriz Shauna Sand.

Lamas ha participado en diversas películas como: The Last Thing the Earth Said, Two Niner, Talk Later y A Virtuous Man.

Además, Victoria en su perfil de Instagram se describe a sí misma como una “artista innovadora”, y ya ha compartido algunas de sus creaciones en la misma red social, como la que acompaña con el siguiente mensaje: “I love ears”.

Seguramente todas estas cualidades son las que llamaron la atención del Lobo de Wall Street y por eso la invitó a salir, ya veremos cómo va avanzando la relación entre ambos actores.