Leonardo García se reunirá con Daniela Parra por las malas prácticas de su antiguo abogado

Leonardo García confirma que muy pronto se reunirá con Daniela Parra, pues al igual que él, ella y su padre Héctor Parra fueron desalojados en su momento de un departamento, debido a las malas prácticas profesionales del que fuera su abogado, José Luis Guerrero.

Te puede interesar: ¡Alejandra Guzmán arrancó sus conciertos con este divertido momento!

¿Cuándo se reunirá con Daniela Parra?

En exclusiva para Ventaneando, Leonardo García declaró que “hay que enseñar lo que es la verdad, tengo entendido que también era su abogado, que también tuvo un problema o algo parecido a lo que yo sufrí, entonces vamos a ver lo que es la realidad”.

Te puede interesar: Ventaneando captó a Nicki Nicole y a Peso Pluma en una cena romántica

¿Leonardo García le pidió ayuda a su tía?

Sin embargo, así reaccionó Leonardo García, hijo del finado Andrés García, cuando se le cuestionó si es verdad que en algún momento solicitó a su tía, Rosa García, que le ayudara a solucionar el conflicto en torno al inmueble del que fue despojado el año pasado. “Ah caray, como decimos los americanos: ‘I don´t know, i don´t know (no sé, no sé)’”, agregó.

En otros temas, Leonardo García lamentó la muerte de Roberto Palazuelos padre, a quien llamaba tío y confesó que pudo despedirse de él.

También te puede interesar: Liliana Arriaga “La Chupitos” padece una enfermedad, ¿de qué se trata?