Leticia Calderón le pidió permiso a su hijo para tener novio; así respondió

Vaya respuesta la que Luciano, hijo de Leticia Calderón y Juan Collado, dio al cuestionarle si dejaría que su mamá iniciara un noviazgo a estas alturas de su vida. Y hasta la actriz quedó sorprendida con su declaración.

¿Qué dijo Luciano al respecto? Después de que Leticia Calderón le preguntara a su hijo si la dejaría tener novio, Luciano respondió que “yo quiero que mis padres se juntaran de nuevo, pero no”, esta respuesta fue secundada por la propia actriz.

“Quiero verlos ahí juntos”, agregó Luciano, a lo que Leticia Calderón respondió que “no, a mi novio y a mí, o sea”, tratando de modificar lo que su hijo había dicho.

¿Leticia Calderón está lista para ser suegra?

Pero, ¿será que la actriz está lista para ser suegra?, al respecto, Calderón respondió lo siguiente: “todavía no, todavía no estoy lista para que me digan suegra, para que tengas novia tú y tu hermano, ¿qué les pasa?, me hacen enojar”.

Mientras tanto, la actriz confirmó que Carlo, su hijo mayor, radicará algunos meses en el extranjero: “Ya se fue, ya está en Canadá. Él está en Canadá ahorita, se fue seis meses, lo extrañamos muchísimo y, por supuesto, que no quiero que se vayan y que me dejen sola. En este sentido de que me gusta mucho estar con ellos. Cuando me diga: ‘Mamá, ya estoy listo, me voy’ y Carlos si regresa y me dice mamá ‘me voy un año’, pues sí, para eso los está uno preparando”.

Cambiando de tema, Leticia Calderón presumió los recientes logros académicos de Luciano: “Tiene diplomado en liderazgo y excelencia y ya le dieron un reconocimiento de gastronomía, y otro de quién sabe qué, tengo tres diplomas de él en la casa”.

Leticia Calderón y Luciano acudieron al estreno de la obra “No Te Vayas Sin Decir Adiós”, la cual marca la despedida de los escenarios del primer actor Juan Ferrara. “Es una lástima. Yo creo que él todavía tiene mucho que dar, pero evidentemente no nos queda más que respetar su decisión”, finalizó.