Letra completa de “Cactus”, la canción con la que Belinda le da con todo a Christian Nodal

Desde hace un tiempo, Belinda había anunciado el lanzamiento de su nuevo material, el cual había causado mucha expectativa en las redes sociales y sus millones de fans. Luego de una larga espera, la noche de este miércoles, la cantante de pop estrenó su canción ‘Cactus’.

La canción ya es tendencia en las redes sociales, pues en la letra del nuevo tema, le manda varias indirectas a su expareja, Christian Nodal, además ya ocupa los primeros lugares en las listas de popularidad.

¿Qué dice la nueva canción de Belinda?

En redes sociales, muchos han criticado a la joven cantante, ya que consideran que su reacción fue muy tardía, ya que Nodal tiene una relación estable con la argentina Cazzu, con quien ya formó una hermosa familia.

Sin duda, la letra es una forma de desmentir todo lo que Nodal llegó a decir sobre ella, revelando que algunas cosas, únicamente fueron para aparentar en las redes sociales. Por eso, a continuación, te compartimos la letra de ‘Cactus’, el nuevo tema de Belinda.

Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón

Y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

Ya volví, Beli Belika

Mi pecho no es bodega, todo pa’ fuera

Lo que me hace mal se va pa’ la mier…

No eres lo que esperé de ti

¡Carajo! Como me hiciste sufrir

Dicen que todo sana con tequila nomás le echó sal a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y saludo a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido

Lejos me he puesto mil pedas

No llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, salud por todos los besos

De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros.

No todo fue lo que demostrabas

Si supieran como tú me tratabas

Una piedra que no fue real

Era un compromiso para aparentar

A nuestro amor no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase ya me fui

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos me he puesto mil pedas

No llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, salud por todos los besos

De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otro