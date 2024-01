Filtran ‘Cactus’, la nueva rola de Belinda, ¿está dedicada a Nodal?

Belinda está por sacar nuevo material musical que tiene muy contentos a los fans; sin embargo antes de que el lanzamiento se haga oficial, su primer sencillo titulado ‘Cactus’ , ya se ha filtrado en redes sociales y todo indica que la letra es una clara dedicatoria a su ex Christina Nodal.

Recordemos que el romance de Nodeli fue muy sonado y hasta anillo de compromiso hubo, por lo que su rompimiento causó mucha polémica y confusión entre sus seguidores. Los famosos terminaron en febrero de 2022 y fue Nodal quien se apresuró a sacar varios temas dedicados a Beli.

Belinda podría representar a “La Tigresa” joven en su bioserie

Pero ahora es el turno de la guapa popera quien está por estrenar su nueva canción, y en internet ya han revelado varias pistas sobre las indirectas hacia su ex.

¿Cactus está dedicada a Nodal?

La primera pista que han encontrado los fans es que Belinda ha cambiado su foto de perfil en sus redes sociales oficiales, mostrando una imagen de sus ojos, que se cree hace alusión al tatuaje que se hizo Christian Nodal en el pecho en honor a ella.

Otra clara referencia hacia el cantante sonorense es un teaser que subió Belinda sobre su nuevo material, y en él se puede ver a un hombre con sombrero que se tatúa varias cosas referentes a la oji-verde, una clara alusión a su ex.

Asimismo hay otros pequeños clips que muestran que nos espera un rolón dramático sobre la pasada relación de Belinda.

¿Qué dice la letra de la canción de Cactus de Belinda?

Presuntamente la nueva canción de Belinda es un corrido tumbado y está centrada en el desamor que dice así:

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Beli-k...No fuiste lo que esperé de ti, carajo como me hiciste sufrir... De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros... Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.

“Hoy quiero sacar todo esto que llevo cargando en mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más y al final no hay ni bien sin mal y el dolor se pasará".

“Al final fue lo que tu demostrabas, si supieran como tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar. A lo hecho pecho, conocí el despecho. A nuestro amor no le diste el respeto.

“Bebo, salud por tu recuerdo. No lo olvido, me costó mil pedas, no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo, salud por todos los besos. De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros”.

Aún no se sabe si la letra es original o se trata de una creación de los fans, no lo sabremos hasta el 31 de enero que Belinda estrene ‘Cactus’.