FOTOS | ¡Las Leyendas llegaron a Exatlón! ¿Quiénes defendieron su título?

Las Leyendas de Exatlón jugaron su primer circuito contra La Nueva Generación, ¡y perdieron! Te contamos todo lo sucedido.

¿Quién defendió su título de Leyendas y quién no?

¡Las Leyendas de Exatlón llegaron por fin a estas tierras y a estas playas a demostrar de qué están hechos y por qué ese título! Los hermanos Cázares, Keno Martell, Javi Márquez, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Valery Carranza y Jazmín Hernández, pudieron por fin pasar los nuevos circuitos de la quinta temporada de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

La noche del lunes fue testigo del increíble primer juego entre las Leyendas del Exatlón y La Nueva Generación, ¡y al parecer los atletas épicos de otras temporadas, venían desencanchados! Pues perdieron el duelo 10-8.

Algunos de ellos como nuestro querido Aristeo, no ha podido entrenar durante varios meses, pues ha estado en grabaciones de MasterChef Celebrity y tiene nuevo proyecto con Venga la Alegría los fines de semana... De igual forma Ernesto Cázares no ha podido estar tan activo, recordemos que hace unos días se convirtió en papá y ha estado al pendiente de su novia María durante toda esta nueva y bella aventura... ¡Y se notó! Ambos campeones lucieron desencanchados a la hora del tiro, porque en el circuito, a pesar de no haberlo pasado nunca antes, ¡volaron! ¿Será que los próximos días defienden su campeonato?

Nuestra querida Mati Álvarez también lució desconectada a la hora del tiro, pues sorpresivamentem perdió 2 de los 3 duelos que jugó, uno contra Ximena Duggan y otro contra Paulina. La campeona tampoco ha tenido mucho tiempo de entrenar, primero se fue como comentarista a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ahora tiene nuevo proyecto en Venga la Alegría fines de semana. ¡Pero estamos seguros que a partir de este día, “Golden Champion” no perdonará ni un punto!

Keno Martell y Evelyn Guijarro, demostraron que lo suyo lo suyo, es el tiro. No fue una buena noche para “Sniper” en el circuito, sufrió varias caídas, ¡hasta se abrió las rodillas! Lo que causaba que llegara después a la zona de tiro, sin embargo ahí nadie le gana. Cuando llega a la zona final, ¡no tiene rival! De igual manera Keno Martell, es bueno en el circuito, pero sin duda su fuerte es el tiro. Logró dar puntos y perdió uno contra Heber Gallegos, que compartió la tercera temporada con él, ¿se acuerdan?

Jazmín Hernández y Valery Carranza también volvieron a las tierras y a las playas de Exatlón. A “Rugby Girl” le fue bien, pero no como quería, dio puntos y perdió otros tantos, pero siempre se quedó muy cerca de ganarlos todos. ¡En la semana seguiremos viéndola en acción! Mientras que a Val no le fue nada bien, perdió todos sus puntos. En la pasada del circuito llegaba a la par que sus contrincantes, pero a la hora del tiro, le fallaba la puntería, ¡esperamos que le vaya mejor esta noche!

Sin duda la Leyenda que se llevó la noche, fue Javi Márquez, “Big Papi”. ¡Dio todos sus puntos! Se enfrentó contra los participantes más fuertes de la Nueva Generación, Yussef, Alan y Heber, ¡y a todos les ganó! Llegó en excelente forma, demostrando por qué fue finalista de la temporada más grande en la historia de Exatlón, Titanes vs. Héroes. ¿Seguirá defendiendo su título de Leyenda estos días?

Recuerda que podrás ver a tus atletas favoritos toda esta semana. Exatlón Leyendas vs. Nueva Generación, lunes a jueves 7:30 p.m. y domingo 8:00 p.m. por Azteca UNO.