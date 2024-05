Son muchas las cuestiones que se han teorizado, charlado y debatido sobre el universo del amor. A veces, simplemente se presentan nuevas definiciones que vale la pena considerar, para disponer de más herramientas, por lo que conocer qué es la limerencia y cómo afecta a tu relación puede ser muy valioso.

Ricardo y Tábata, ¡ganadores en el juego Descúbremela este día! [VIDEO] Esta mañana nuestros conductores se divirtieron a lo máximo con el juego Descúbremela. Tábata y Ricardo fueron los ganadores en la reñida competencia.

Te puede interesar: Pocketing: descubre qué es y cómo puede arruinar una relación

¿Qué es limerencia y cómo afecta tu relación?

La limerencia, fue mencionada por Dorothy Tennov por primera vez en el marco de Love and Limerence: The Experience of Being in Love, libro que ha dado rienda suelta a todo tipo de curiosidades e intereses alrededor. La realidad pasa, porque una persona limerente tiende a sufrir el rechazo como una traición.

De ahí que nace la dinámica de la flor que se deshoja, el estímulo positivo coincide en concluir que la otra persona te ama en extremo, mientras que el negativo claramente es todo lo opuesto.

Este juego es desgastante para la mente y claro, puede modificar los comportamientos en relación a la otra persona y la verdad, es que puede presentarse un problema si acontece una diferencia un tanto inevitable entre los intereses, terminar de generar la finalización de la relación.

Para poder resolver los problemas derivados puedes desarrollar conversaciones en las que se especifiquen las intenciones como sentimientos de las acciones de las 2 personas para poder entenderte con la otra parte.

Procura no sobreponer la intensidad como los pensamientos que tengas con la otra parte. Ahora bueno, si el problema termina siendo normal y no puedes resolver esto, entonces mejor ve a terapia que siempre puede ser una gran solución.

También te puede interesar: ¿De qué trata el test del “lenguaje del amor” que se hizo viran el TikTok?

Y este consejo, que es muy popular como para encontrar un final feliz a cualquier instancia, es realmente valioso, pues la limerencia puede ser incontrolable y generar ataques de ansiedad recurrentes para quién lidie con esto.