¿De qué trata el test del “lenguaje del amor” que se hizo viran el TikTok?

Las redes sociales se han vuelto en un escaparate, así como un medio de entretenimiento y distracción, pero también un lugar donde se puede socializar y realizar algunos retos, trends o tests, tal es el caso del que se hizo viral en TikTok y que se hace llamar el “Lenguaje del amor”.

¿En qué consiste el test del “lenguaje del amor”?

El test del “Lenguaje del amor” es un cuestionario que ayuda a las personas a identificar su lenguaje del amor preferido. Cabe mencionar que este test está basado en la teoría de los cinco lenguajes del amor del psicólogo Gary Chapman, quien asegura que todos tienen un lenguaje del amor preferido, ya que este los hace sentir amados y queridos.

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Una vez que las personas realizan el test ya mencionado, reciben un informe en el que se les indica cuál es su lenguaje del amor preferido. Además de eso, se les proporcionan algunos consejos sobre cómo expresar sus sentimientos.

¿Cómo hacer el test del “lenguaje del amor”?

Usuarios de TikTok han revelado que para llevar a cabo este test únicamente deben ingresar a la página “5 Love Leguages” en el buscador de Google y contestar el breve cuestionario. Es preciso mencionar que existen diversos tipos de cuestionarios, como laborales, románticos, familiares, entre otros.

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¿Cuáles son los 5 lenguajes del amor que plantea Gary Chapman? Como mencionamos anteriormente, Gary Chapman fue el encargado de publicar una teoría que habla sobre las formas de expresar amor y cariño, que son:

Palabras de afirmación: La personas que se expresan a través de este lenguaje lo hacen con palabras de orgullo, elogio y afecto .

La personas que se expresan a través de este lenguaje lo hacen con . Tiempo de calidad : En este lenguaje las personas no solo valoran el tiempo que los demás pasan con ellas, sino también las actividades que realizan.

: En este las personas no solo valoran el tiempo que los demás pasan con ellas, sino también las actividades que realizan. Actos de servicio : Las personas que expresan su amor a través de este lenguaje lo hacen con muestras de servicio o favores .

: Las personas que expresan su amor a través de este lo hacen con o . Regalos : Esta clase de amor es palpable , ya que se hace mediante objetos y experiencias .

: Esta , ya que se hace mediante . Contacto físico: Este tipo de lenguaje se demuestra a través del contacto, ya sea tomarse de la mano, abrazarse, besarse, entre otras.

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