Linkin Park en CDMX: horario, setlist y cómo llegar al concierto

Los fans mexicanos de Linkin Park están contando las horas para ver a la legendaria banda de nu metal en vivo. Después de años de espera y con una nueva vocalista, la banda regresa a la CDMX para lo que promete ser una noche inolvidable. Así que, si ya tienes tu boleto en mano, prepárate para una experiencia musical única con esta guía completa.

¿Cuándo y dónde será el reencuentro con Linkin Park?

El concierto está programado para realizarse en el Estadio GNP Seguros (anteriormente Foro Sol), ese mítico recinto que ha sido testigo de tantas noches memorables. Las puertas se abrirán con suficiente anticipación para que nadie se pierda ni un segundo de la acción.

¿A qué hora debería llegar al concierto?

Aunque Linkin Park saldrá al escenario a las 21:00 horas, te recomendamos llegar más temprano. ¿La razón? AFI será la banda telonera , y créenos, no querrás perderte su show. Además, llegar con tiempo te permitirá encontrar un buen lugar y evitar las prisas de última hora.

¿Qué canciones de Linkin Park podrás corear a todo pulmón en la CDMX?

Prepara tu garganta porque el setlist es un viaje por los mejores momentos de la banda. Desde clásicos como “In the End” y “Numb” hasta temas más recientes como “The Emptiness Machine” y “Heavy Is the Crown”. Serán aproximadamente 18 canciones que incluyen favoritos de los fans como “Crawling”, “What I’ve Done” y el cierre explosivo con “Bleed It Out”.

¿Cómo llego al concierto sin complicaciones?

Ahora bien, para llegar al reciento, la mejor opción es el transporte público. El Metro línea 9 es tu mejor aliado, con las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla a unos pasos del estadio. Si prefieres el Metrobús, la línea 2, estación Iztacalco, también te deja cerca.

¿Voy en coche? ¿Es buena idea?

Por otro lado, si decides ir en auto, el estadio cuenta con estacionamiento, pero eso sí: los lugares se agotan más rápido que los boletos de primera fila. Nuestro conejo es llegar temprano si optas por esta opción. El estadio tiene tres accesos principales: por Viaducto Río de la Piedad (Puerta 6), por Av. Río Churubusco (Acceso D) y por Añil Eje 3 Sur (Puerta 15).

Recuerda, este concierto marca no solo el regreso de Linkin Park a México, sino también el inicio de una nueva era para la banda. Con su nueva vocalista y un setlist que combina perfectamente lo nuevo con lo clásico, se perfila para ser uno de los shows más memorables del 2025 .