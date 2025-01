Lisset da un anillo de “no compromiso” a Ramón Valdez y habla sobre cómo la pérdida de su padre le cambió la vida

Lisset sorprendió al revelar que ella fue quien dio el primer paso en su relación con Ramón Valdés, pero de una manera poco común. En lugar de un tradicional anillo de compromiso, la actriz y cantante entregó un anillo de “no compromiso” para sellar un acuerdo basado en el amor y no en las formalidades legales.

“Yo di el anillo. Yo di el anillo y ¿saben qué? Fue bien bonito porque sí fue de, ‘¿te gustaría no casarte conmigo nunca? (…) Podemos hacer una fiesta y que sea el pretexto para todos y que todos celebremos el amor. Esa es la realidad. Pero no casarnos legalmente ante un juez y que haya obligaciones y ante la sociedad”, compartió Lisset. En este sentido, para ella, el matrimonio como institución no es necesario cuando existe un compromiso genuino de respeto y amor mutuo.

¿Cómo cambió la vida de Lisset tras la muerte de su padre?

En otro momento, Lisset reflexionó sobre cómo la muerte de su padre, Willy Gutiérrez, marcó un antes y un después en su vida y la de su familia. La partida del reconocido músico no solo dejó un vacío, sino también grandes enseñanzas: “Ha sido bien duro, es la pérdida más grande que hemos tenido en la familia, pero nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a hablar de la muerte sin miedo y a hablar de la vida con propósito”, comentó visiblemente conmovida. Esta nueva perspectiva la ha llevado a valorar cada momento y a fortalecer los lazos familiares, a pesar del dolor.

Celebrando el amor y la vida

Cabe destacar que con una filosofía que combina el amor auténtico y una visión más consciente de la vida, Lisset dejó claro que su relación con Ramón Valdés no necesita contratos para ser sólida. Además, su experiencia con la pérdida de su padre le ha permitido adoptar una actitud más abierta hacia la muerte, convirtiéndola en un motor para vivir con propósito.