Lisset muestras sus heridas luego de caer en una coladera

Vaya incidente el que sufrió la actriz y cantante Lisset, quien reveló que sufrió un fuerte accidente en las calles de la Ciudad de México, pues cayó a una coladera mientras caminaba por las calles de la colonia Polanco.

¿Cómo fue el incidente? Lisset relató que mientras caminaba por las calles de Polanco, en la Ciudad de México, pisó una tapa de concreto que estaba mal colocada y cayó dentro de una coladera.





Afortunadamente, gracias a su reacción y a su fuerza física, Lisset logró sostenerse con su brazo izquierdo, evitando caer al fondo, algo que sin duda pudo haber sido fatal. El incidente no pasó a mayores y recientemente mostró sus heridas en redes sociales.

¿Qué dijo Lisset?

A través de sus redes sociales, Lisset mostró las lesiones en sus brazos y expresó su preocupación por el estado de la infraestructura urbana. La cantante de 51 años enfatizó que las consecuencias pudieron haber sido lamentables si le hubiera ocurrido a un menor, incluso a una persona de la tercera edad o con capacidades diferentes.

“Gracias a mi fortaleza, cuerpo y músculos, este bicep me salvó, me fui completita en una falsa coladera, puse y me fui hasta abajo y me sostuve así (abriendo los brazos)”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

De igual forma, en una reciente entrevista para Venga La Alegría, Lisset contó que se encuentra fuera de peligro, aunque las secuelas físicas persisten, especialmente en el brazo con el que logró sostenerse.

“Estoy bien, pero pudo ser más grave, fatal y mortal. Solo tengo esto, son mis heridas de batalla y de guerra, pero lo más importante es que denuncié en redes sociales”, aseguró.

¿Otras personas han caído en coladeras en la CDMX?

Cabe mencionar que la caída de Lisset en una coladera no es un hecho aislado en la Ciudad de México, pues en noviembre de 2022, dos jóvenes murieron luego de caer en una coladera sin tapa en la avenida Viaducto Río Consulado mientras se dirigían al concierto de Zoé.