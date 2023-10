¿Cómo saber si estoy en la lista de espera de la Beca Benito Juárez 2023?

Si tú eres uno de los solicitantes de la Beca Benito Juárez 2023 y estás ansioso por conocer el estatus de tu solicitud, a continuación te mostraremos cómo verificar si estás en la lista de espera y cómo encontrar tu folio para dar seguimiento a tu trámite. ¡Toma nota!

¿Cómo saber si estás en la lista de espera?

Para descubrir si estás en la lista de espera de la Beca Benito Juárez 2023, el primer paso es ingresar a la página oficial del programa, “Buscador Becas Benito Juárez.”

Una vez allí, deberás proporcionar tu folio y tu CURP (Clave Única de Registro de Población) en los campos correspondientes. Esto te permitirá acceder al estado actual de tu solicitud.

Cabe señalar que esta lista de espera está destinada exclusivamente para estudiantes que asisten a escuelas públicas ubicadas en los siguientes estados de la República Mexicana:



Aguascalientes.

Baja California Sur.

Campeche.

Colima.

Guanajuato.

Hidalgo.

Michoacán.

Nayarit.

Oaxaca.

Puebla.

Quintana Roo.

Tlaxcala.

Veracruz.

Yucatán.

¿Qué hacer si tu estatus está “en validación de información”?

Si al consultar tu estatus ves que se encuentra “en validación de información”, no te preocupes. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene un proceso de verificación en curso, por lo cual, pronto, recibirás un correo electrónico con los datos de tu cita para la validación. En este sentido, asegúrate de verificar tu bandeja de entrada y carpeta de correo no deseado o spam regularmente para no perder esta información importante.

¿Cómo recuperar tu folio?

En caso de que hayas olvidado el folio que se te asignó, existe una solución sencilla. Dirígete a la página oficial de la beca, “Buscador Becas Benito Juárez”, después selecciona la opción “buscador de folios”, a continuación selecciona “¿Perdiste tu folio?”, aquí, solo necesitas ingresar la CURP de la persona registrada en el programa y el sistema te proporcionará nuevamente el número que necesitas para dar seguimiento a tu solicitud.