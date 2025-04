Litzy y Poncho Cadena revela cómo nació su amor en MasterChef Celebrity

Uno de los romances que más ha sonado a lo largo de las últimas semanas es el de Litzy y el Chef Poncho Cadena , quienes hace unos días revelaron que próximamente se convertirán en marido y mujer.

Recordemos que Litzy y el Chef Poncho Cadena se conocieron en el reality de cocina “MasterChef Celebrity”; sin embargo, una vez que la cantante terminó su participación, comenzó a salir con el chef.

Luego de anunciar su compromiso y en medio de los preparativos de su boda, Litzy y el Chef Poncho Cadena concedieron una entrevista al programa La Saga de Adela Micha donde dieron más detalles sobre su romance.

¿Cómo comenzó la conexión entre ambos?

De acuerdo con Litzy surgió una conexión entre ambos durante uno de los retos de MasterChef Celebrity: “Nos tocó un reto en un restaurante de verdad, y teníamos que estar en dos equipos y servir para 71 comensales. Dos de los chefs nos iban a ayudar, yo era la capitana... Entonces a Chef Poncho le toca mi equipo y estuvimos como cinco horas en la cocina. Ese día yo sentí un click”.

Por su parte, el Chef Poncho Cadena comenzó una interacción más profunda al terminar el reality de cocina: “Entonces ahí ya me confesó y me dijo: ‘yo estoy enamorado de ti’. Y yo ‘¿cómo crees, si ni me conoces?’. Y me dijo si, te voy a convencer de ser esposo, tú tranquila”.

De igual forma, el Chef señaló que “yo estoy divorciado. Estoy perfecto…La vida cambia. Soy un papá de familia, un exesposo, un enamorado, y alguien que está dispuesto a formar una familia en un futuro, en un presente, y es así. Esa es la vida”.

¿Cuándo formalizaron su romance? La pareja de tórtolos formalizó su romance en agosto de 2024, tras concluir MasterChef Celebrity. Una vez terminada su participación en el reality show, ambos siguieron en comunicación a través de redes sociales y luego por WhatsApp.

¿Dónde y cuándo será la boda?

El pasado 5 de marzo Litzy reveló a Ventaneando que próximamente contraerá matrimonio con el chef Poncho Cadena. La exintegrante de Jeans confirmó que la ceremonia se llevará a cabo en la Ciudad de México, pero también tienen contemplado hacer otra en San José del Cabo, donde el chef tiene uno de sus restaurantes.