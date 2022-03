Novio de Livia Brito habla sobre el pleito con el fotógrafo de Cancún.

Mariano Martínez, novio de Livia Brito, habló por primera vez sobre la polémica con el paparazzi Ernesto Zepeda en un hotel boutique de Cancún.

¿Quién será la próxima “Aventurera”? Gerardo Quiroz no descarta que Livia Brito sea la protagonista.

En exclusiva para los micrófonos de Venga la Alegría, Mariano Martínez se defendió asegurando que no tiene comentarios al respecto.

La verdad, no tengo comentarios al respecto, eso lo voy a evadir por este momento

El novio de la cubana asegura que no es una figura pública, por ende, ha evadido cualquier pregunta sobre el altercado en Cancún.

“Lo que pasa es que no soy una figura pública, no me considero una figura pública, por lo tanto, no hay comentarios. Es algo que pasó, como le pudo haber pasado a él o a otra persona, entonces por eso me limito a hablar sobre el tema”, expresó a VLA.

Novio de Livia Brito considera que todo fue un “error”

Mariano Martínez, quien se había mantenido alejado de la controversia, asegura a VLA que todo fue un “error” que se solucionó.

Fue un error de su parte y también de mi parte. Él y yo hablamos en persona, y todo quedó se supone que resuelto…

Todo lo que dicen los medios a veces no hay que creerlo… siempre estuvimos juntos

Aunque no hay planes de boda, Mariano Martínez se dice feliz junto a la actriz de La Piloto.

No estamos seguros de tener una boda, pero estamos siendo muy felices; eso es lo que importa

Y sobre su próximo debut en la escena de la actuación, Mariano Martínez expresó.

“La verdad es algo que no tenía pensado hacer, pero aquí estoy”, concluyó en exclusiva a las cámaras de Venga la Alegría.

Fue en el 2020, cuando el fotógrafo Ernesto Zepeda acusó a Livia Brito y a su novio Mariano Martínez de golpearlo en una playa de Cancún, además de quitarle todas sus pertenencias como su cámara fotográfica.

