Livia Brito tuvo su primera audiencia con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Ernesto Zepeda espera que Livia Brito pueda ser vinculada a proceso.

A un año y medio de suscitarse el incidente en el que Livia Brito presuntamente arrebató a Ernesto Zepeda su equipo fotográfico cuando pretendía tomarle unas instantáneas en la playa, mientras su novio lo golpeó, finalmente pudo llevarse a cabo la primera audiencia virtual este martes.

Se logró la audiencia, me dicen mis abogados que es para ver las pruebas que hay en contra de la actriz y de su novio, es muy complicado en el sentido de los gastos y eso, pero estoy muy arropado por mi familia, mis amigos y todos ustedes, es una audiencia para poder vincularlos a proceso

De acuerdo con el fotógrafo, en el estado de Quintana Roo, son de 10 a 18 años de prisión por robo con violencia y lesiones, además de que no hay derecho a fianza.

Ella trató de negar las cosas, trató de hacerse la occisa y después salió a dar una disculpa pública diciendo muchas mentiras, es parte de su personalidad, de su forma de ser, no pasaron ni dos minutos y dijo que yo estaba destruyendo su carrera

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Livia Brito responsabiliza a su novio de la mayor parte de los hechos

Livia Brito responsabilizó a su novio de la mayor parte de los hechos, además la audiencia se suspendió y se pospuso por un mes más porque presuntamente la parte acusada no había visto la carpeta de investigación. Esto podía ser una estrategia jurídica para retrasar el proceso.

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