Luis Miguel visitó un exclusivo restaurante en Los Cabos, antes de viajar a Argentina

A unas horas de que arranque la tan esperada gira de Luis Miguel, Ventaneando se ha dado a la tarea de seguir cada uno de sus pasos, por lo que antes de viajar a Argentina, donde este jueves ofrecerá el primero de 10 shows, el cantante visitó un exclusivo restaurante ubicado en San José del Cabo, Baja California Sur. Ahí disfrutó de un menú especial, ante la mirada atónita de los presentes, pues ninguno imaginaba que terminarían codeándose con 'El Sol'.

¿Cómo fue la estancia de Luis Miguel en dicho restaurante? Durante un enlace con los conductores de Ventaneando, la encargada del restaurante contó que la visita de Luis Miguel fue inesperada: "Llegó con otra persona, pero fue muy humilde y pues, lo disfrutó bastante”.

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“De hecho, nos sorprendió bastante que al lado había unas personas que lo reconocieron y fue ahí, donde se hizo viral la foto. Nosotros, por respeto y por las políticas del restaurante, no le podemos tomar fotos, ni pedirle autógrafos, pero la gente que lo reconoció, sí se levantó a presentarse con él”, agregó.

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¿Qué comió Luis Miguel en el restaurante?

Según el personal del establecimiento, Luis Miguel disfrutó de una de las especialidades de la casa, que dicho sea de paso, rebasa un costo de cuatro mil pesos.

Al preguntarle sobre la comida que degustó el intérprete de “Cuando calienta el sol”, la encargada reveló que “comió un pollito, nuestro pollo favorito del menú, pidió también un tomahawk, que es un corte de carne con ensalada”.

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De igual forma, al cuestionarla sobre la cantidad que Luis Miguel gastó, la encargada reveló que “hay platillos desde 200 pesos y el más caro, que viene saliendo en cuatro mil 351 pesos, es el tomahawk, que ahí en la mesa de Luis Miguel lo pidieron”. "Aproximadamente dos personas, aquí se vienen gastando dos mil 500 pesos (por una cena)”, añadió.

Fue así como Luis Miguel disfrutó de unos días de descanso en Los Cabos, para recargar sus energías, previo al arranque de lo que será una de las giras más intensas de su carrera.