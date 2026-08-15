AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que salves a tu favorito, aunque NO podrás votar por Daniela Parra

Estamos a pocos días de la Gran Final de MasterChef 24/7 y por ello cada Gala es de suma importancia, pues nuestros Cocineros prácticamente definen su destino con cada plato, tal como el jueves lo hicieron Claudia y Michelle, quienes tras una gran demostración, lograron subir al Balcón de la Salvación junto a Flor y Antrax.

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Ante una intensa semana 13 de la cocina más popular de todo México, lo que hemos visto no tiene precedentes, pues el fuego ha hablado por cada uno de los Cocineros, por lo que el público será quien tendrá la última palabra, pues se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero salvar del Reto de Eliminación de este domingo.

Abren votaciones en MasterChef 24/7 sin poder elegir a Daniela Parra

Este viernes 14 de agosto se han abierto votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué Cocinero o Cocinera salvar del Reto de Eliminación, aunque debido a la decisión de Ixdit con el Poder del Pin del Chef que ganó el lunes, el público podrá salvara a quien quiera, menos a Daniela Parra.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir un Capitán?

Para votar, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla una vez que nuestra conductora Claudia Lizaldi indique que estas han sido abiertas, aunque también puedes hacerlo de maneras distintas.

Entrando a nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles para salvar.

También podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7?

La cocina más popular de México ha entrado en su fase final y la exigencia es máxima, por lo que que no todos los competidores han podido mantener el ritmo y mostrar su mejor versión durante las galas de Eliminación, por lo que estos son los que se han despedido del programa sin poder ser finalistas de MasterChef 24/7:

