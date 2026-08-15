Cómo hacer una espagueti con camarones con el toque MasterChef 24/7

Este viernes de salvación en MasterChef 24/7 dejó a más de uno con el antojo a flor de piel, sin embargo, uno de los platillos que más llamó la atención fueron las pastas, las cuales definieron la primera parte del reto.

Si a ti también se te antojaron, entonces te vamos a contar cómo cocinar un buen linguini con camarones que no requiere técnicas imposibles, pero sí una secuencia precisa para lograr que la pasta absorba todo el sabor sin que se pase de cocción la proteína.

¿Qué ingredientes lleva una pasta con camarones?

Para llevar a cabo esta preparación con calidad de MasterChef 24/7, asegúrate de alistar los siguientes elementos:



1 paquete de pasta estilo linguini o espagueti

Camarones limpios y desvenados

Aceite de oliva

Sazonador tipo adobo al gusto

Dientes de ajo picados finamente

Hojas de tomillo fresco

Pimienta negra recién molida

Jugo y ralladura de un limón amarillo

Perejil fresco finamente picado

El primer paso consiste en hervir el linguini en abundante agua con sal, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del paquete para lograr una textura al dente. Escurre la pasta, devuélvela a la olla de cocción y reserva a un lado.

Coloca una cacerola mediana a fuego lento con el aceite de oliva hasta que alcance una temperatura constante de 180 °F. Sazona los camarones con el adobo e incorpóralos al aceite junto con el ajo, el tomillo y la pimienta, moviendo de forma constante para infundir los sabores. Cocina entre 8 y 10 minutos hasta que el ajo tome un tono dorado y los camarones luzcan rosados y opacos. Retira la cacerola del fuego y añade de inmediato el jugo y la ralladura de limón para aportar acidez y frescura.